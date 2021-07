El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) ratificó que, conforme al Reglamento de Compras Estatales de la Agricultura Familiar, las entidades y programas sociales, como Qali Warma, Cuna Más, Programa de Complementación Alimentaria y otros, podrán comprar directamente artículos a los pequeños productores de la Agricultura Familiar.

El titular del sector, Federico Tenorio, expresó que la norma establece compras hasta el 30% de productos de la Agricultura Familiar y “sabemos que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) realiza adquisiciones superiores a los S/ 2,000 millones anuales en alimentos. Entonces si sacamos el 30% provenientes de la Agricultura Familiar, serán más de S/ 600 millones que se le podrán adquirir en productos”, dijo.

En esa línea, el ministro sostuvo que este sistema permitirá que más de 600,000 productores de la Agricultura Familiar, de manera individual u organizada, puedan ofrecer alimentos de origen agrícola, pecuario, forestal no maderable e hidrobiológico a los programas sociales, de apoyo y/o asistenciales de las entidades de la administración pública.

El titular del Midagri también refirió que el objetivo central de su gestión ha sido el desarrollo de políticas y herramientas para fortalecer la Agricultura Familiar en tres ejes, como son: “promover el acceso de los productores a los mercados, consolidar los niveles de articulación al interior del Estado, y mejorar la productividad y la capacitación de los productores”, señaló.

Tenorio subrayó que la Agricultura Familiar, pese a los impactos de la pandemia originada por el COVID-19, ha cumplido con suministrar el 80% de alimentos de las mesas de los hogares peruanos, y se constituye en fuente de trabajo de más de 3 millones, contribuyendo a la creación indirecta de empleo en la transformación y comercialización de productos.

El dispositivo señala que los productores podrán ofrecer alimentos agrícolas (verduras, granos, tubérculos, frutas, leche, quesos, yogurt, etc.), pecuarios (carnes de res, cerdo, cuy, alpaca, etc.) y forestales no maderables, así como productos hidrobiológicos de acuicultura y de la pesca artesanal destinados al consumo humano, que no han sido preparados culinariamente.

Los productores u organizaciones de productores de alimentos agrarios deberán contar con el signo distintivo denominado “Agricultura Familiar del Perú”, que se implementará para dicho fin, así como el acatamiento de las condiciones de inocuidad agroalimentaria.

Las entidades del sector público que cuenten con estos programas de apoyo y/o asistenciales deberán adquirir del total de sus requerimientos anuales previstos, hasta el 10% en el año 2022; hasta el 20% en el 2023 y a partir del año 2024 como mínimo el 30% de alimentos provenientes de la Agricultura Familiar.