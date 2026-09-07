Entre 2011 y 2024, el valor de las exportaciones agrícolas creció un 363%, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que también estima que su efecto en la recaudación tributaria habría sido limitado por factores como la alta informalidad, la baja productividad y los beneficios tributarios existentes.

Sobre los beneficios tributarios, según Comex Perú, la OCDE no descarta que hayan contribuido a atraer inversión privada y al desarrollo del sector.

Sin embargo, la OCDE también mostró su preocupación sobre “los altos costos de contratación formal” porque para los trabajadores del régimen general, representan una obligación equivalente al 50% de la remuneración base.

Pero, el gremio empresarial, en su Semanario 1318 señala que en el régimen laboral agrario superan en 76% por la Bonificación Especial por Trabajo Agrario (BETA), que representa el 30% de la remuneración mínima vital, que no se da en ningún otro sector productivo.

“La BETA genera una distorsión significativa en el mercado laboral, con un desembolso acumulado de S/ 6,897 millones entre 2021 y 2025”, explica, pero precisa que el sector ha pagado 30% menos por Impuesto a la Renta (IR), S/ 5,265 millones, en este período, según la Sunat.

CAMBIAR

Comex Perú indica que en la práctica no existe una preferencia regulatoria hacia el sector agropecuario, “que la reducción del IR (15%) compensa parcialmente el exceso de obligaciones laborales, las cuales deberían revisarse primero antes de modificar el tratamiento tributario”.

De lo contrario, prosigue, la carga total que enfrenta el sector superaría lo reportado en las demás industrias y desincentivaría las inversiones porque, para comprometerse con ellas, se analizan ambas obligaciones en simultáneo.