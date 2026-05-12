El pimiento “piquillo” lideró el crecimiento agrícola del primer trimestre de 2026 con un alza de 64.1% en La Libertad.

Le sigue la quinua, que avanzó 62.5%, y el algodón, que subió 57.9%, en distintas regiones del país.

El arándano registró un incremento de 23.8% en La Libertad, Lambayeque y Áncash.

Mientras que, el maíz amarillo duro creció 17.7% en San Martín, Madre de Dios e Ica.

La papa subió 12.1% en Huánuco, Cajamarca y Arequipa, mientras la palta avanzó 10.7% en Lima, Ica y La Libertad.

Según el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), lluvias moderadas favorecieron siembras.