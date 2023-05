Para el presidente de la Confiep, Alfonso Bustamante Canny, durante la gestión de Guido Bellido como premier se dejó una bomba de tiempo porque al solucionar el bloqueo de las actividades mineras, se hizo promesas de imposible cumplimiento. En entrevista con Correo dijo que se engañó a la gente, haciéndola más intolerable aún. También informó que su gremio empresarial está trabajando con las cámaras de comercio de cinco regiones para identificar proyectos que son de viable ejecución.

La confianza empresarial aún no se recupera...

La confianza del sector privado viene de recibir duros golpes del gobierno de Pedro Castillo, un gobierno antisistema, lo que retrajo la confianza y el capital. Al capital hay que atraerlo. Si bien hoy día tenemos interlocutores, el Gobierno debería ser más propositivo en la forma de atraer inversiones. La confianza se recupera en el tiempo.

¿Qué implica ser más propositivo?

Creo que el Gobierno tiene muy buenas intenciones, pero ahora tiene que pasar a la acción. Por ejemplo, el destrabe de los proyectos emblemáticos implica una decisión política. Desde la Confiep estamos siendo propositivos al plantear soluciones a los problemas que aquejan al Perú. Siempre digo que el Perú creció gracias a la inversión privada y gracias a este crecimiento, las arcas del Estado crecieron mucho más que la economía. Pero ahora tiene que pasar a la acción. Por ejemplo, el destrabe de los proyectos emblemáticos implica una decisión política. Tenemos varias cosas por definir en el país como los contratos de varios lotes petroleros en el norte que están por vencer. El sector privado necesita una señal clara y con tiempo sobre qué se hará, cómo será el proceso para reasignarlos. Se ha dejado pasar tanto tiempo y ahora ya no lo hay para hacer una nueva convocatoria. Lo lógico es que busquen prorrogar los contratos por un tiempo corto para que puedan lanzar un nuevo concurso y volver a concesionarlos y estas sí serán señales claras.

El Gobierno busca entregarlos a Petroperú

Petroperú tiene una carga muy grande, sabemos que tiene resultados negativos como para asumir nuevas responsabilidades. No creo que sea política del Estado. Sabemos que Petroperú no tiene las capacidades para operar los complejos campos del norte, especialmente los lotes marinos. Otra señal que debería dar el Gobierno es lanzar un concurso para la concesión de los lotes petroleros y buscar al mejor, no a Petroperú. Sería una señal de confianza porque está dirigido a dar una línea de carrera, que no contempla hacer crecer las ineficientes empresas estatales. Otro caso específico es EsSalud. Pensando en el bienestar del asegurado, el congresista Alejandro Cavero ha presentado un proyecto de ley para reformar la gobernanza de EsSalud que, no obstante que los empleadores hacen los aportes, el que tiene todos los poderes es el Ministerio de Trabajo porque nombra a su presidente. Con una buena gobernanza tendría un directorio que elija a su presidente y rinda cuenta a los aportantes. Creo que el Gobierno tiene buena intención, hay que pasar a la acción. La Confiep está haciendo muchas propuestas en la que se prioriza al ciudadano. También estamos viendo cómo proponer modificaciones a la regionalización para dotar a los que tienen la obligación de gestionar las inversiones para el cierre de brecha en los servicios, en educación, caminos y carreteras en las que hay un gran atraso porque solo el 18% de la red vial departamental está pavimentada.

Dice que el Gobierno debe pasar a la acción ¿Qué debe priorizar?

Por ahora no hay grandes proyectos mineros por iniciar inversión. Se tiene que promover la inversión; la tramitología es engorrosa, la gobernanza territorial es compleja porque el Perú es complejo geográficamente. El Gobierno tiene un rol importante. Por ejemplo, los proyectos mineros requieren hoy que puedan resolver temas sociales y ambientales. El Gobierno tiene un rol activo, no pasivo, cuando me refiero de pasar a la acción. En una reunión con el viceministro de Gobernanza Territorial (Paul Caiguaray) me dijo que en época de (Guido) Bellido como premier se “solucionó” un problema de paralización de minas a través de promesas que eran imposibles de cumplir. Se dejó una bomba de tiempo. Se ofreció algo de S/2 mil millones, fue un engaño y se generó una gran desconfianza entre la gente. Hay que trabajar por recuperar confianza. Es muy fácil mentir, prometiendo lo que no se va a cumplir en el corto plazo. La gente está cada vez menos tolerante y lo grave es que la misma gente que la engañó ahora los lleva a la violencia, pidiendo que se vaya el Gobierno.

¿Qué puede hacer el sector privado?

Lo que estamos haciendo como sector privado es ser muy propositivos. Acabamos de presentar dos proyectos en torno al ciudadano. ¿Sobre qué puede priorizar el Gobierno? Por ejemplo, debe destrabar ya Chavimochic III, se requiere una decisión política, que no es fácil, pero será una señal importante. Hay que destrabar todos los proyectos emblemáticos. Hay que coadyuvar y facilitar la ejecución de proyectos como el puente Santa Rosa en Lima, que conectará el nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chávez con la calle. La inversión debe ser vista de forma integral y no separada. El sector privado y el sector público juntos podemos hacer muchas cosas. El Gobierno tiene que apoyar para destrabar todas las operaciones. Si se puede pedir algo para que la economía pueda crecer, la palabra es destrabar y eso está sujeto a una decisión política, a gestión gubernamental y acompañamiento. Hay muchos proyectos mineros detenidos y el Perú podría duplicar su capacidad de producción de cobre.

¿Hay rezagos de la gestión de Castillo en el Gobierno?

Creo que el Gobierno actual está haciendo una buena labor, está haciendo una limpieza. El Gobierno de Castillo sembró en toda la administración pública a personas que no cumplían con las capacidades para los cargos, diseminó (a personal) no solo en los niveles más altos, sino se tomó el segundo y tercer nivel.

¿No cree que aún hay que hacer “limpieza” en ciertos ministerios?

He conversado con ministros al respecto y han reconocido que todavía se debe hacer alguna limpieza, pero les falta identificarlos porque no es que estén con un cartelito. Hay que identificarlos porque ellos se camuflan.

¿Cómo evalúa al ministro de Economía?

Tengo mucho respeto por el ministro de Economía (Alex Contreras) por la prudencia que ha mostrado. Es un funcionario de carrera y el MEF se caracteriza por tener destacados funcionarios. Creo que estamos en buenas manos. Sin embargo, quisiera decir algo del Ministerio de Economía, que tiene la escuela de los 90, cuando no se soltaba el dinero, no se malgastaba porque Perú era un país quebrado. Esta disciplina fiscal ha sido muy importante para tener los índices macroeconómicos que tenemos hoy. Pero hoy nos toca reactivar la economía. En mi opinión, la política del Ministerio de Economía tendría que ser un poco más desprendida. El Perú necesita reactivar su economía.

No más bonos, ¿verdad?

Claro, no me refiero a regalar el dinero, sino hacer coinversión, a sacar proyectos de infraestructura; podemos ser muy agresivos como país. Hay que licitar proyectos de infraestructura porque ya están identificados. En esto también hemos avanzado como sector privado. Hemos hecho el análisis de inversión que tienen cinco regiones, entre ellas Cusco, Puno, Cajamarca y Junín. La Confiep trabaja muy de cerca con 15 cámaras de comercio regionales para identificar, desde adentro y no desde Lima, los proyectos que realmente necesita la gente. Ver cuáles son viables y cuáles pueden convertirse en proyectos priorizados para recibir el presupuesto público.

¿Sería inversión pública mediante APP?

No necesariamente. Primero se identificó, para cada una de esas regiones, cuáles son los proyectos de infraestructura. De los 250 proyectos identificados, hemos sacado, más o menos, unos 30 proyectos priorizados en transporte, educación, saneamiento y vivienda. Estos proyectos priorizados fueron ordenados y entregados a los gobernadores. Ahora, hacemos un seguimiento y ver cuáles de estos proyectos ya priorizados son del interés del gobierno regional y de los gobiernos locales. Es una decisión política activarlos e iniciarlos, hay que determinar si se harán como obra pública y ayudarlos a que la contratación sea adecuada, bajo el mecanismo que el Estado requiera o que puedan calificar para concesiones, por ejemplo, o que se hagan de Gobierno a Gobierno. También se busca oportunidad para que parte de esos proyectos puedan acogerse a Obras por Impuestos y en el que el sector privado podría tener un rol importante. De las 21 propuestas que estamos haciendo en torno a la regionalización, hemos incluido que haya un órgano de coordinación entre todos los estamentos gubernamentales, que no haya intervención de un tercero. Hemos pedido una reunión con el Ejecutivo para comentar todo lo que estamos haciendo y pedir apoyo.

¿Debería haber cambios en el Gabinete?

El gabinete completo ha sido elegido por la presidenta y el premier; son gente proactiva, lo más importante tienen buenas intenciones. Dije que hay que pasar a la acción no como una crítica sino que es un Gobierno nuevo. Creo que el Gobierno ha tenido el mérito de escoger a buenos ministros. No nos compete criticar o señalar quién debe irse, eso es competencia de la presidenta y del premier.

Alfonso Bustamante Canny

Presidente de Confiep

Administrador de Empresas de la Universidad del Pacífico y de la Universidad de Boston (Estados Unidos)

Ex presidente de Comex Perú

Actualmente es Director Gerente de CFI Holdings

Vicepresidente del Capítulo Peruano del Consejo Empresarial Chileno Peruano

Presidente del Directorio de Agrícola Cerro Prieto.