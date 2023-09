El economista y reconocido académico, Ángel Polo Campos, aseguró que la economía en país ha pasado por diferentes escenarios durante los últimos meses, en medio de anuncios de crecimiento y, recientemente, de estancamiento. El especialista precisó que el Gobierno tiene que asumir su rol frente a esta situación y tratar de equiparar con inversión pública esta crisis. En tanto, precisó que es relevante que genere más confianza en los inversionistas privados.

“En 13 regiones, incluida La Libertad, ha habido una caída en la actividad económica, hay varios factores, uno de ellos tiene que ver con el cambio climático, el calentamiento del mar que ha afectado la pesca, también la productividad del sector agrícola, pero también desde varios semestres atrás, las expectativas de los inversionistas privados, si bien están mejorando, sin embargo, en cifras la inversión privada a nivel de Perú ha estado cayendo, salvo minería que nos está salvando”, indicó.

Asimismo, detalló que, desde el Legislativo y Ejecutivo, deben encontrar puntos medios y evitar más confrontación. Consideró que hubo un efecto positivo tras la caída de la propuesta de la Asamblea Constituyente, sin embargo, mencionó que se percibe que se trata de cambiar constantemente las “reglas de juego” en el país, lo que también impacta negativamente en la promoción de inversiones.

“Si las leyes y la justicia no es previsible o no cumple un rol, eso genera incertidumbre, sobre todo cuando uno quiere tomar inversiones que tienen que madurar en varios años hacia adelante. Un cambio que tiene que darse es estabilidad en el Legislativo y en el Ejecutivo y no dar otras señales que agravan el factor de desconfianza”, añadió.