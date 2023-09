Un total de S/ 93,787,026.00 transferirá el Gobierno Regional de La Libertad para la ejecución de 26 proyectos de inversión pública en diversas municipalidades con montos que van de S/ 491,944.00 (distrito La Cuesta – Otuzco) a S/ 9,234,909.00 (Huanchaco - Trujillo). Esto fue aprobado por mayoría en sesión extraordinaria del Consejo Regional.

El tema fue expuesto por funcionarios del GORE liderados por el gerente general Martín Namay Valderrama, explicando que se trataba de proyectos cuya transferencia financiera debía aprobarse mediante acuerdo del Consejo Regional.

La aprobación es el paso previo para que el gobernador regional César Acuña suscriba convenios con las municipalidades para hacer efectiva las transferencias, comunicando esto luego al MEF para que haga las modificaciones presupuestarias del caso.

Los recursos a transferir son para proyectos ediles con expediente técnico elaborado que no tuvieron observaciones durante la etapa de calificación, en la que se revisaron un total de 104 proyectos. Hubo municipalidades que estuvieron gestionando la aprobación de proyectos que lamentablemente no tenían saneado el terreno o tuvieron otros impedimentos.

Del total aprobado, 1 proyecto corresponde a Salud, 4 al mejoramiento de la infraestructura educativa; 10 tienen que ver con el saneamiento (agua, desagüe, pistas y veredas e infraestructura deportiva); 4 son de infraestructura agropecuaria; y 7 de infraestructura vial (caminos vecinales o carreteras).

Las transferencias se harán a: La Esperanza (2 proyectos aprobados), El Porvenir (2), Salaverry (2), San José (2), Moche, Huanchaco, Florencia de Mora, Simbal, Poroto, Santiago de Cao, Guadalupe, La Cuesta, Chao, Carabamba, Chugay, Sarín, Sanagorán y Agallpampa; y a las municipalidades provinciales de Ascope, Otuzco, Virú, y Gran Chimú.

En la sesión, el consejero regional por Trujillo, Ever Cadenillas Coronel, criticó que la Municipalidad Provincial de Trujillo no presentara ningún expediente para mejorar pistas y veredas. “Tengo que lamentar que teniendo una ciudad bastante golpeada por El Niño y el ciclón Yaku no hayan tenido la capacidad de gestionar recursos y presentar proyectos para acceder a financiamiento de pistas y veredas”, enfatizó.

Indicó que este año el presupuesto para obras del GORE es cercano a los 800 millones y que el próximo año será de más de 900 millones y que se necesita ir definiendo qué proyectos se van a ejecutar y determinar si se van a hacer más transferencias.

Señaló que las transferencias son un tema netamente técnico y reafirman la descentralización, ayudarán a dinamizar la economía generando mano de obra local combatiendo directamente a la pobreza. Ayudarán a cerrar brechas y a mejorar las condiciones de vida de la población y a construir y mejorar la infraestructura pública y la realidad de las ciudades.

Cadenillas destacó que en los demás distritos de Trujillo las transferencias van servir para la intervención en la mejora de pistas y veredas, que son reclamos que de manera constante hace la población a sus autoridades locales.

Para Trujillo esto es indispensable, porque la ciudad tiene ahora las peores pistas del país. Esto no es un secreto para nadie; sin embargo, no hubo gestiones para financiar este tipo de proyectos con presupuesto del GORE, agregó.

Por otra parte, indicó que el gobernador regional César Acuña siempre ha estado dispuesto a acompañar las gestiones de las autoridades ediles ante el Gobierno Nacional a fin de conseguir recursos extras para nuevas obras.

La presidenta del Consejo Regional de La Libertad, Verónica Escobal Ordóñez, aseguró que la expectativa es que se agilicen estos proyectos con el objetivo de acelerar el cierre de brechas sociales. También exhortó a las autoridades locales a seguir preparando sus iniciativas y proyectos a favor de las poblaciones vulnerables.

