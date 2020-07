El Congreso insiste para que la ONP devuelva los aportes efectuados al Sistema Nacional de Pensiones (SNP). La Comisión de Defensa del Consumidor aprobó un dictamen muy similar al de la Comisión de Economía (de fines de junio).

Ayer, la Comisión de Defensa del Consumidor (CDC) aprobó el retiro extraordinario de hasta S/ 4,300 a los afiliados activos de la ONP.

Pero, los que no aportan desde hace 12 meses, podrán retirar el 100% de sus aportes.

Inconstitucional. La CDC acordó, por mayoría, la devolución de los aportes, estableciendo dos planes diferentes, uno para los no activos y otro para los activos (ver infografía).

El especialista en Derecho Procesal Laboral y de la Seguridad Social, César Abanto, del Estudio Rodríguez Angobaldo, en un artículo de La Ley, señala que contraviene el artículo 12 de la Constitución sobre que «los fondos y las reservas de la seguridad social son intangibles.

Costoso. Por su parte, el profesor de la Pacífico Business School, Jorge Carrillo Acosta, dijo a Correo que la insistencia de los congresistas en aprobar un dictamen de esa naturaleza no tiene sentido porque no existen fondos, por lo que no hay de donde devolver, pues, los aportes se acaban todos los meses para pagar a los 576 mil jubilados de la ONP.

“En el 2019, la ONP desembolsó S/ 4069 millones para las pensiones, pero no fueron suficientes para pagar a los 576 mil jubilados. El Ministerio de Economía puso más de S/1000 millones para cubrir los pagos”, manifestó.

Precisó que el SNP es concebido como un sistema de reparto, que implica que los trabajadores que aportan actualmente sostienen el pago de los que hoy están en condiciones de jubilados. “Dentro de 30 años, los jóvenes de entonces pagarán las pensiones de los que hoy aportan”, precisó.