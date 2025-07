Erick Osores sorprendió a sus seguidores al revelar que ha perdido la visión en uno de sus ojos y que, por ahora, no existe una opción médica para revertir esta condición. La noticia fue anunciada durante una reciente emisión del programa ‘Erick y Gonzalo’, que conduce junto a Gonzalo Núñez.

Con evidente pesar, Osores relató que, tras una larga espera, logró conseguir una cita con un oftalmólogo especializado, pero lamentablemente las noticias no fueron alentadoras.

“ Me dieron una mala noticia, igual voy a compartirla ”, manifestó al inicio de su testimonio.

El periodista deportivo explicó que el especialista le comunicó que no es candidato para una intervención quirúrgica que podría haberle devuelto la visión en ese ojo.

“ Por fin pude tener una cita con un doctor de mucho nivel y lamentablemente me dijo que no califico para la operación. Con ganas y ponerle cara a esto, pero mi ojo ya no se volverá a abrir ”, expresó.

Sin embargo, el también conductor de televisión dijo que podría realizarse una nueva evaluación médica en el futuro.

“Me dijo que en tres meses nos vamos a ver por si había una novedad, porque operarme no era aconsejable. Ya está, pero lo que me dijo es que con el izquierdo puedo hacer todo, no es que se desgasta” , añadió.

Cabe recordar que, hace algunos meses, Erick Osores enfrentó una delicada crisis de salud tras sufrir un aneurisma cerebral, que derivó en hidrocefalia y lo mantuvo alejado temporalmente de las pantallas.