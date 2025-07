Los trabajadores administrativos y asistencial de los hospitales Carlos Seguín Escobedo, Yanahuara III y Edmundo Escomel de EsSalud se movilizaron hasta la Plaza de Armas de la ciudad de Arequipa para exigir sostenibilidad y autonomía.

Se acata la huelga nacional indefinida por la Federación de Centros de Unión de Trabajadores (FED-CUT). Sin embargo, el Seguro Social de Salud (EsSalud) informó mediante un comunicado que la medida es declarada improcedente por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. “EsSalud garantiza la continuidad de los servicios asistenciales en todas sus redes a nivel nacional”, se lee.

RECLAMOS

Yaqueline Cáceres Gutiérrez, secretaria general base Edmundo Escomel, señaló que no están pidiendo aumento en los salarios y por el contrario informó que no cuentan con medicamentos, insumos, camas, entre otros.

“Protestamos por la atención de los asegurados. El Estado ha metido mano en la autonomia de EsSalud, no tenemos recursos. No hay citas, no es culpa de los trabajadores sino por la incapacidad de nuestras autoridades, EsSalud no se mantiene por el Estado sino por los aportes de los asegurados y queremos saber dónde está ese dinero”, señaló.

La representante de los trabajadores de salud informó que no tienen hace cinco meses director. “En Edmundo Escomel somos 500 trabajadores, aún asi nos falta. Hace cinco meses no tenemos director, designan interinos por un mes que no puede tomar decisiones. No tenemos cabeza”, apuntó.

