Desde ayer, el 55% del valor de las exportaciones peruanas que entran a los EE.UU. pagan un arancel de 12.5%, tras la decisión del gobierno de Trump de castigar, bajo el argumento de trabajo forzoso, con una tasa mayor de impuesto a 60 países (tenían 10%).

Según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), del total de productos de Perú que ingresan a ese país, 2,000 (45% del total) quedaron excluidos.

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) informó que uno de los productos castigado con la tasa de 12.5% es el arándano, principal producto de la agroexportación peruana. Además, las uvas frescas, espárragos, mandarinas.

También “polos de algodón, barras y perfiles de cobre refinado, entre otros bienes de alto valor agregado y con importante generación de empleo a nivel nacional”.

Acusación

Luciana Cáceda, economista del Instituto Peruano de Economía IPE), precisó a Correo que el nuevo arancel no es una acusación contra Perú de producir con trabajo forzoso, “sino que responde a un criterio normativo: EE.UU. exige que los países tengan una ley que prohíba la importación de bienes producidos bajo esas condiciones”

“Para mantener la tasa de 10% (los países deben estar implementando la ley), o que al menos hayan asumido compromisos formales. Perú no cumple ninguna de estas condiciones”, precisó.

Recordó que el Ejecutivo presentó un proyecto de ley en ese sentido recién el 2 de julio, cuando la legislatura ordinaria ya había cerrado, por lo que el Congreso no llegó a debatirlo ni aprobarlo. “La responsabilidad es compartida: el Ejecutivo demoró en enviarlo y el Congreso no generó los mecanismos para atenderlo con urgencia”, precisó la especialista.

Impacto

La economista del IPE señaló que EE.UU. concentra más del 35% de las agroexportaciones peruanas, que en 2025 alcanzaron un récord de $14,500 millones. “El arancel llega justamente cuando el sector tiene más que perder”, comentó.

En ese sentido, refirió que el escenario se agrava porque la medida coincide con los efectos del Fenómeno El Niño sobre la producción agrícola, que ya presiona la oferta de los principales cultivos de exportación.

“La combinación de menor producción y mayor costo arancelario podría perder la competitividad de los agroexportadores peruanos en su principal mercado de destino”, precisó.

Cáceda señaló que EE.UU. es el tercer destino de las exportaciones totales del Perú (después de China y la Unión Europea).

Además, respecto a inicios de los años 2000, las exportaciones peruanas se triplicaron, lo que dimensiona la magnitud del impacto potencial más allá del sector agroexportador.