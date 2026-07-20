Las viviendas urbanas con carencias en acceso a servicios básicos, con materiales de construcción no duraderos o ausencia de título de propiedad pasaron del 58.5% en 2015 al 60.3% a nivel nacional en 2025, señala Comex Perú con base de datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) del Instituto Nacional de Estadísticas e Informática.

En ese sentido, el gremio precisa que una vivienda se considera adecuada si tiene acceso a servicios básicos de agua, saneamiento y desagüe; si tiene título de propiedad inscrito en los registros públicos; y está construida con materiales de construcción duraderos en sus pisos, paredes y techos. “Así, a nivel nacional, la proporción de viviendas adecuadas se redujo del 41.5% al 39.7% entre 2015 y 2025”, agrega.

Beneficios

Una vivienda con servicios básicos adecuados contribuye al desarrollo del capital humano porque reduce enfermedades asociadas a la falta de agua potable y saneamiento, mejora el desempeño educativo y favorece una mayor participación en el mercado laboral, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Según el Banco Mundial, señala Comex Perú, la seguridad jurídica sobre la propiedad y la presencia de infraestructura adecuada y duradera incrementan el valor de los activos de los hogares, incentivan la inversión en el mejoramiento de las viviendas y facilitan el acceso al crédito formal.

“Por lo tanto, las consecuencias del déficit habitacional cualitativo trascienden las condiciones de vida de los hogares y afectan la dinámica de la economía”, indica.

Explica que a nivel regional hay un desempeño heterogéneo. “Si bien en 9 de los 25 departamentos se incrementó la proporción de viviendas adecuadas, en los 16 restantes este indicador se redujo, lo que explica el deterioro observado a nivel nacional”, anota.

Indica que los mayores avances se concentraron en Áncash, donde la proporción de viviendas adecuadas pasó del 30.1% al 43.9% (+13.8 puntos porcentuales (pp.). Seguida de Huancavelica (+10.2 pp.) y Callao (+8.3 pp.).

En tanto, los retrocesos más notorios se registraron en Huánuco, donde disminuyó del 39.4% al 21.8% (-17.6 pp.), Arequipa (-6.8 pp.), Puno (-5.6 pp.), Ica (-5.5 pp.) y Moquegua (-5.4 pp.).

Sin embargo, Arequipa (57.4%), Tacna (54.6%) y Moquegua (54.3%) siguen teniendo las mayores proporciones de vivienda adecuada del país, mientras que Loreto (0.6%), Ucayali (3.7%) y Pasco (5.7%) mantienen los niveles más bajos.