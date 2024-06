Francisco Huerta Benites es decano del Colegio de Economistas de La Libertad y presidente del Instituto de Economía y Empresa. Sus conocimientos, así como su amplia experiencia en el sector público y privado, lo hacen una voz autorizada para analizar el trabajo que realizan las autoridades de la región, a quienes cuestiona por el poco gasto en obras y, además, las responsabiliza del avance del crimen organizado en esta parte del país.

Estamos próximos a terminar el sexto mes del año y el municipio de Trujillo solo ha invertido el 15.1% de su presupuesto en obras y el Gobierno Regional de La Libertad a las justas llega al 19.4%. ¿Cómo afecta esto a la población?

Los avances en inversión pública muestran niveles insatisfactorios y eso afecta la infraestructura y la generación de bienes y servicios a beneficio de la población. Estas entidades deberían proyectar su gasto y comunicar a la población por qué están en los niveles que están, para darle más transparencia al accionar de estos niveles de gobierno.

¿Por qué cree que la comuna trujillana no puede invertir?

Entiendo que no se había elaborado proyectos y perfiles el año pasado. Entonces, al llegar la nueva gestión (de Mario Reyna) no encontraron nada y tuvieron que elaborar perfiles y luego los expedientes técnicos, lo que le ha llevado un tiempo a la municipalidad; pero ya en el segundo semestre debería mostrar mejores avances.

¿La gestión que hizo Arturo Fernández el 2023 originó que este año no se pueda gastar?

El año pasado fue un descalabro en ejecución, los cambios permanentes de funcionarios, la no elaboración de perfiles y proyectos. Sin duda, ha influido el manejo de la gestión 2023 para este año.

Se anuncia el retorno de Fernández al municipio. ¿Cree que esto es bueno o malo para Trujillo?

Si se toma en cuenta lo que sucedió el año que estuvo, realmente ha sido deficiente. En la eventualidad que tenga que regresar, él tiene que trabajar con buenos equipos, tiene que enfocarse en solucionar los problemas. Ya repetir lo que hizo el 2023 no sería nada bueno para la sociedad.

En el gobierno regional han dicho que se cambiarán a gerentes para agilizar el gasto. ¿Esta sería la solución?

Se debe trabajar por resultados. La alta dirección de cualquier institución plantea y exige metas, y los funcionarios y gerentes tienen que sujetarse a metas que deben cumplir. Si no avanzan y están estancados y débiles, los cambios son saludables. Los cambios son positivos, más aún cuando no se están logrando las metas.

¿Cómo evalúa el trabajo de los siete congresistas de La Libertad?

Hay algunos que trabajan bien, otros que trabajan más o menos y otros que pareciera que no trabajan. Tenemos siete congresistas para resolver los problemas más álgidos de la región, deben trabajar empujando proyectos, dejando de lado las creencias políticas y trabajando de manera conjunta.

El 81% de los peruanos desaprueba al Congreso, según una encuesta publicada por El Comercio. ¿Por qué cree que ocurre esto?

Es porque ha bajado la calidad del Congreso, eso hay que decirlo bien alto. Acá los partidos políticos deberían tener mucho cuidado y la responsabilidad debida para elegir a personas que sepan responder a la expectativa de sus votantes, del partido que los eligió y de la sociedad que espera mucho de ellos.

La delincuencia es el principal problema de la región. ¿Por qué avanzó tanto y cuánto afecta esto a la economía?

Acá hay responsabilidad manifiesta de las autoridades de todos los niveles, no le prestaron la debida atención a este fenómeno de la delincuencia e inseguridad ciudadana. Ya no es un grupo de gente que sale por ahí a asaltar, sino que hay organizaciones que se van sofisticando cada vez más y se meten en todas las instituciones. La extorsión está a la orden del día, hay lugares que prácticamente han sido tomados por la delincuencia y esto disminuye la inversión. Hay empresas que se están yendo de acá, han dejado de invertir, otras que posponen su inversión y otras que querían invertir en Trujillo ya no lo hacen. También hay otros que ya no quieren crecer porque dicen que si crecen los van a extorsionar.

