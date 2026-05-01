Según el Banco Mundial (BM), el nivel de crecimiento que registra actualmente el Perú desaprovecha las condiciones que le permitirían duplicarlo, considerando que para el 2026 estima tendrá una expansión de 2.7%

Issam Abousleiman, director regional del BM para Perú, Bolivia, Chile y Ecuador, en entrevista con Gestión y en el marco del evento “Perspectivas Económicas: Retos y oportunidades en un contexto electoral”, señaló que es bueno crecer 3%, pero Perú debería crecer más de 6%, pero necesita ejecutar reformas importantes.

Así, señaló que una de las principales reformas implica trabajar para conseguir la eficiencia del gasto, considerando que el BM identificó que las autoridades no “hacen trabajar” correctamente el dinero (impuesto) que aportan los contribuyentes.

Abandono

Abousleiman indicó que la mayor evidencia de la calidad del gasto es la inversión pública porque entre el 2012 y 2023 quedaron proyectos inconclusos por casi $ 18,000 millones, equivalente al 17% del Producto Bruto Interno (PBI).

Precisó que se construyen miles de obras que quedan sin terminar. “Cada vez hay nuevos proyectos que se inician, pero son menores o nulos los fondos para terminar [las obras] que ya existían. Casi uno de cada dos proyectos desde el 2012 quedó abandonado”, indicó.

Es decir, se realizan inversiones que no benefician a las familias porque se inauguran centros de salud, pero sin equipo y personal; o se abren escuelas, sin conexión a internet o disponibilidad de materiales.

Explicó que la reforma es simple, pero difícil, que se debe priorizar terminar un proyecto por sobre iniciar otro. “Con un presupuesto similar [cada año], pero una avalancha de nuevos proyectos, es imposible terminar las obras públicas”, anotó.