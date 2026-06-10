Huánuco: condenan a sujeto 30 años de prisión por robo agravado contra adolescente

Una pobladora de 36 años del sector La Rinconada, jurisdicción del distrito de Chaglla, provincia de Pachitea, informó a la Sección de Emergencia de Huánuco sobre el hallazgo de restos óseos humanos que se encontraban atrapados entre las ramas de un árbol de sauce en las aguas del río Huallaga.

Tras recibir la alerta, las autoridades iniciaron las coordinaciones correspondientes para verificar el hallazgo e identificar los restos encontrados. De manera preliminar, la Policía no descarta que estos pertenezcan a Mario Martínez Simón (65), quien permanece desaparecido desde el pasado 13 de marzo, cuando sufrió un accidente de tránsito en la carretera Rancho–Panao.

Según las investigaciones, el conductor cayó al río Huallaga junto con la cabina de su camión tras despistarse y precipitarse a la altura del sector conocido como Sarahuasi. Desde entonces, familiares, pobladores y equipos de rescate realizaron diversas labores de búsqueda sin lograr ubicarlo.

CONTINÚA LAS DILIGENCIAS

Debido a las difíciles condiciones de acceso a la zona donde fueron encontrados los restos y a la hora en que se reportó el hecho, los efectivos policiales no pudieron desplazarse de inmediato. Se informó que recién hoy una comitiva viajará al lugar para realizar las diligencias correspondientes, efectuar el levantamiento de los restos y coordinar las pericias forenses que permitan determinar su identidad.

Las autoridades señalaron que será necesario realizar exámenes especializados para confirmar si los restos pertenecen al conductor desaparecido o a otra persona.