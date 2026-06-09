A una condena de más de 30 años de pena privativa de libertad fue sentenciado Armando Rengifo, tras ser hallado coautor del delito de robo agravado consumado en agravio de un adolescente de 15 años. Medida lograda por la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Aucayacu (Segundo Despacho), a cargo del fiscal adjunto provincial Diego Armando Álvarez Soto.

Los hechos ocurrieron la noche del 17 de noviembre de 2024 en la ciudad de Aucayacu, distrito de José Crespo y Castillo, provincia de Leoncio Prado. Según la investigación fiscal, el sentenciado y su coprocesado interceptaron al menor cuando transitaba por la vía pública y, utilizando un arma de fuego, le arrebataron su teléfono celular.

OPERACIÓN DE BÚSQUEDA

Tras la denuncia presentada por la madre de la víctima, efectivos de la Policía Nacional ejecutaron un operativo de búsqueda basado en las características físicas proporcionadas por el agraviado. Durante las diligencias, ubicaron la motocicleta presuntamente utilizada para perpetrar el ilícito e intervinieron a uno de los implicados, quien fue plenamente reconocido por la víctima. Asimismo, las investigaciones permitieron identificar y vincular a Armando Rengifo con la comisión del delito.

La tesis fiscal, sustentó en la declaración coherente, uniforme y persistente del agraviado, así como en las manifestaciones de testigos presenciales, diligencias de reconocimiento físico y fotográfico, y otros elementos probatorios recabados durante la investigación, los cuales permitieron acreditar la responsabilidad penal de los acusados.

Como parte de la sentencia, el órgano jurisdiccional también dispuso el pago de S/ 1,500 por concepto de reparación civil a favor de la parte agraviada.