La guerra en Medio Oriente y la crisis energética tendrán un impacto en la inflación anualizada a marzo de este año y podría estar casi al tope del rango meta del Banco Central de Reserva (BCR), de 3%, según Julio Velarde, presidente del ente emisor.

Aceptó que el contexto internacional ha generado incertidumbre, pero que pese a ello el BCR mantiene cierto optimismo de que la economía mantendrá el ritmo de crecimiento de inicios de año porque estima que a marzo 2026 el consumo privado crecería 3.4%, mayor al 3% de diciembre.

Además, porque en lo que va de este siglo, Perú aumentó sus exportaciones en más de 13 veces. “En 2025, el valor exportado por Perú (vendió $ 93,078 millones) superó a los de Argentina y Colombia”, comentó durante la conferencia de prensa del Reporte de Inflación Panorama actual y proyecciones macroeconómicas 2026 - 2027.

Por ello, elevó su estimado de crecimiento de la economía para el 2026 de 3% (diciembre 2025) a 3.2% (marzo 2026), esperando que la guerra en Medio Oriente no se extienda más allá del primer semestre.

“Se revisa al alza la proyección de crecimiento del PBI en 2026 por la mayor expansión esperada de construcción, comercio y servicios (+0.6 puntos porcentuales)”, indicó Velarde.

Precisó que se se prevé un mayor dinamismo del gasto privado en los próximos dos años y una recuperación de las exportaciones netas en 2027

En ese sentido, dijo también que el BCR elevó su estimado de crecimiento de la inversión privada, que pasó de 5% (diciembre 2025) a 9.5% (marzo2026)

Maíz y pollo

Pero en la eventualidad de que la guerra se extienda más allá de lo que se espera, según explicó Julio Velarde, el mayor impacto lo tendrá el petróleo, cuyo 20% de la producción mundial se transporta por el estrecho de Ormuz, el cual está bloqueado por Irán.

En marzo, el precio del petróleo de Texas (marcador WTI) ha variado entre $ 85, $ 95 y $ 110 el barril, que eleva el precio de los combustibles, por tanto, se encarecen los fletes, que a su vez incrementan los precios de materias primas como el maíz, además de los fertilizantes.

“El petróleo ha subido más de 40% entre febrero y marzo de 2026. Ya los fletes están subiendo”, comentó.

Ello implica, dijo Velarde, que se incrementarán los precios de alimentos como el pollo, huevo, además de productos agrícolas, cuyo volumen de producción puede reducirse con la caída de la oferta de fertilizante.

El presidente del BCR señaló también que los precios de los metales, como el oro, cobre y plata también han sentido el impacto de la guerra porque los inversionistas prefieren refugiarse en el dólar, que en lo que va del presente año se ha apreciado 3.60%.

En ese sentido, manifestó que en caso el BCR no hubiese intervenido en las últimas semanas, el dólar hubiese subido 40%.

EE.UU.

Velarde se refirió también al crecimiento de la economía mundial, indicando que en 2025 registró una tasa mayor al previsto y pasó de 3.1% a 3.3%.

En esa línea, la proyección del crecimiento económico mundial se revisa ligeramente al alza para 2026 y 2027, sustentada en un mejor desempeño de las economías desarrolladas. Así, para el 2026 lo ajustó de 3 a 3.1%, mientras que para el 2027 de 2.9% a 3%.

A nivel de países, señaló que destaca la revisión de Estados Unidos debido a un aumento de la inversión privada en Inteligencia artificial (IA), pasándolo de 1.9% a 2.1%

“Sin embargo, el riesgo global ha aumentado debido al conflicto en el Medio Oriente”, comentó.