Por un mejor desempeño de las actividades económicas no primaras, que crecería 4% en el 2026, el Banco Central de Reserva (BCR) elevó su estimado de crecimiento de la economía peruana para el presente año.

Así, elevó su proyección de marzo (3.2%) a 3.4%, en junio, considerando un mejor desempeño de los sectores construcción, manufactura, comercio, servicios, etc.

Sin embargo, un riesgo que haría que la economía tenga un mayor crecimiento es El Niño. “Existe una probabilidad de 63% de un El Niño muy fuerte durante noviembre-enero”, señaló el presidente del BCR, Julio Velarde.

Pero aclaró que no sería extraordinario como lo fue entre 1982 y 1983,

Precisó que el estimado de crecimiento en 2026 incorpora el impacto de El Niño.

Impacto

Entre los sectores económicos que serán más golpeados por El Niñoestán la pesca y el agro. Este último caería 0.3%. Los principales productos afectados serán los frutales de la costa, papa, arroz, carne de ave.

Por efecto de la sequía (El Niño), se puede perder en 20% la producción de papa.

Velarde informó también que se estima que el gasto privado impulsará la economía en los próximos dos años y que se modera el crecimiento del gasto público en línea con la necesaria consolidación fiscal.

Así, señaló que la inversión privada crecería 12.5% en 2026, “considerando la ejecución de la inversión y un escenario de altos términos de intercambio (precios de las exportaciones y el de las importaciones)”.

Déficit

Según estimado del BCR el déficit fiscal (más gasto del Gobierno Central versus lo que recibe de ingresos), bajará a 1.8% del PBI en 2026 y seguirá disminuyendo hasta 1.5% en 2027.

Agregó que si la tendencia a la baja del déficit fiscal sigue, se estima que la deuda pública pase de 30.1 a 28.5% del PBI entre 2025 y 2027, manteniéndose como la más baja de la región.

Las cotizaciones de metales (cobre, entre otros) subieron por la persistencia de factores de demanda y oferta, mientras que el precio del oro y del petróleo están a la baja.