A pocos días del término de la entrega del Bono Alimentario de 270 soles , el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) invocó a la ciudadanía a consultar si es beneficiaria de dicho subsidio consultando los canales oficiales, como la web bonoalimentario.gob.pe y la línea gratuita 101, la cual atiende de lunes a viernes de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. y los sábados, domingos y feriados de 9:00 a. m. a 2:00 p. m.

Según información que brindaron desde el sector que dirige Julio Demartini, hay casi medio millón de personas que aún no cobran este beneficio y equivale un 10% del total.

La entrega de dicho bono se inició en noviembre del año pasado y concluye el 30 de abril. El avance de cobro asciende a 3 millones 824 359 personas de un total de más de 4.2 millones de beneficiarios, lo que representa más del 90 %. Sin embargo, hay 427 mil 105 personas sin cobrar.

Entre las regiones con avances de pago superiores al 90 % se encuentran las de Tumbes (94.3 %), San Martín (94.1 %), Lambayeque (93 %), Huancavelica (92.8 %), Áncash (91.7 %) y Cajamarca (91.4 %), Pasco y Piura con 91.3 %, Cusco (91.1 %), Apurímac y Ayacucho con 90.9 %, y Huánuco (90.6 %).

”El Midis recomienda a los ciudadanos a informarse solo en los canales oficiales para evitar estafas. Se sugiere no acudir a tramitadores, no compartir la información personal, no divulgar códigos o clave de retiro ni consultar en páginas de dudosa procedencia”, indicaron a través de una nota de prensa.





