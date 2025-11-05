El bono navideño es uno de los beneficios más esperados por los trabajadores, pero en muchos casos pierde valor al entregarse en planilla o efectivo, debido a los descuentos obligatorios o la falta de practicidad.

De acuerdo con datos del mercado, 7 de cada 10 empresas en Perú aún usan métodos tradicionales, lo que genera sobrecostos, riesgos de fraude y menor satisfacción laboral.

Frente a ello, cada vez más pequeñas y medianas empresas (pymes) optan por tarjetas de beneficios digitales, una alternativa que permite entregar el monto íntegro del bono y mejorar la percepción del trabajador.

“Cuando el bono se entrega en una tarjeta de beneficios, el colaborador recibe más poder adquisitivo, ya que percibe el monto completo sin descuentos. Esto se traduce en un ingreso real que impacta directamente en su economía y bienestar”, señaló Omar Balbuena, Head Comercial de La Mágica.

1. Entregar el beneficio libre de descuentos

Cuando el bono se paga en planilla, se reduce automáticamente por aportes a AFP, ONP o EsSalud. En cambio, al usar tarjetas digitales, el trabajador recibe el monto íntegro, lo que representa un ingreso neto adicional inmediato.

2. Aliviar la canasta básica familiar

Según datos del INEI, un bono de S/300 puede cubrir hasta el 50% del costo mensual de alimentos por persona. Los beneficios digitales permiten destinar el monto directamente a gastos esenciales, generando un alivio real en el presupuesto familiar.

3. Simplificar la gestión empresarial

Para las pymes, las tarjetas digitales eliminan procesos engorrosos como la entrega de efectivo o la compra de vales. Con recargas masivas en minutos, trazabilidad y control de gastos, las empresas reducen carga administrativa y riesgos de fraude, mientras fortalecen la motivación y retención del talento.

“Las tarjetas de beneficios digitales no solo alivian la operación de las empresas, sino que también refuerzan el compromiso y la retención de talento. En un momento de alta rotación laboral, este tipo de herramientas se convierten en una ventaja competitiva para las pymes”,añadió Balbuena.