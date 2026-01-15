El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó las disposiciones para el pago del bono por escolaridad 2026, que asciende a S/ 400 y será otorgado por única vez a los trabajadores del sector público.

De acuerdo con el Decreto Supremo N.° 002-2026-EF, publicado en el diario El Peruano, el beneficio se abonará en la planilla de enero de 2026, mientras que para los docentes contratados y auxiliares de educación bajo la Ley de Reforma Magisterial el pago se realizará en junio del mismo año.

El bono alcanza a servidores públicos de diversos regímenes laborales, entre ellos personal nombrado y contratado, docentes universitarios, personal de salud, obreros del Estado, miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, pensionistas a cargo del Estado, servidores penitenciarios y trabajadores del sector público sujetos al régimen de la actividad privada.

La norma precisa que el beneficio se otorgará en una sola entidad pública, aquella donde el trabajador perciba el mayor ingreso.

Requisitos para acceder a bono

Para acceder al bono, los beneficiarios deben encontrarse laborando, de vacaciones, con licencia con goce de haber o percibiendo subsidios al momento de la vigencia de la norma, además de contar con una antigüedad mínima de tres meses; de no cumplirse este requisito, el pago será proporcional.

El MEF aclaró que el bono no está sujeto a descuentos previsionales ni constituye base de cálculo para otros beneficios, y quedó facultado para emitir disposiciones complementarias para su correcta aplicación.