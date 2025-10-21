La pota, recurso marino clave para la pesca artesanal y la industria pesquera nacional, está siendo depredada por la actividad ilegal de flotas asiáticas que operan frente a las costas peruanas sin control ni contribución alguna al país.

Así lo advirtió la Cámara de Comercio de Lima (CCL), mediante su Comisión de Asuntos Marítimos, Portuarios y Aduaneros, cuyo presidente, Alberto Ego Aguirre, quien indica que la pota está en riesgo por el ingreso de embarcaciones provenientes principalmente de China y Japón, que capturan grandes volúmenes dentro de las 200 millas marítimas del Perú.

“Estas flotas extraen más de 500 mil toneladas métricas de pota al año, las procesan y transbordan en altamar sin pagar impuestos, sin generar empleo ni dejar divisas para el país. Mientras tanto, nuestros pescadores enfrentan vedas y restricciones que limitan su actividad”, señaló.

Recurso

Según CCL, en Perú la pota representa el segundo recurso pesquero más importante por volumen y generación de empleo. En 2022 se desembarcaron más de 457 mil toneladas y en 2023 más de 621 mil.

Pero la ausencia de un sistema nacional de monitoreo y fiscalización permite que las naves extranjeras trabajen con total opacidad. “Además, los gobiernos de origen de dichas flotas subsidian el precio final de sus productos, generando competencia desleal con las empresas pesqueras peruanas durante décadas”, dijo Ego Aguirre.

Por ello, la CCL instó al Ministerio de la Producción, al Ministerio de Defensa, a la Marina de Guerra del Perú y a las autoridades competentes a implementar medidas urgentes, como el decomiso de embarcaciones extranjeras que pesquen ilegalmente dentro del mar peruano, la suspensión de todo apoyo logístico a esas flotas (combustible, avituallamiento, reparaciones y relevo de tripulación).