Familiares de Luis Pablo García llegaron a los exteriores de la Corte Superior de Justicia para exigir justicia durante la audiencia contra la presunta banda criminal “Los Lechuceros del Centro”, acusada de captar personas en los exteriores de centros de diversión para doparlas, robarles y abandonarlas en descampados.

La madre de la víctima pidió a jueces y fiscales actuar con firmeza y recordó el dolor que enfrenta su familia tras la muerte de su hijo. Asimismo, señaló que esperan que todos los implicados, incluido el presunto cabecilla que se fugó de una dependencia policial, respondan ante la justicia.

Por su parte, la hermana de Luis Pablo García manifestó que la familia continúa afectada por lo ocurrido y afirmó que no descansarán hasta obtener una sanción ejemplar para los responsables. “Lo único que pedimos es justicia”, expresó durante la protesta.