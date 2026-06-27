La Cámara Peruana de la Construcción (Capeco) recomienda que la administración gubernamental que tome las riendas del país el próximo 28 de julio considere medidas adecuadas para que las familias puedan acceder a viviendas más segura, en medio de un desarrollo urbano ordenado.

Así, en su Informe Económico de la Construcción 102 señala que entre las medidas que debe considerar en sus primeros 100 días de gestión disponga la modificación del Presupuesto 2026 y asignar en el Presupuesto del 2027 un aumento sustantivo en la asignación de subsidios para vivienda y establecer en el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) montos crecientes para los siguientes dos años

Además, plantea “establecer un fondo en el MVCS (Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento) para dotar de servicios de agua y desagüe a proyectos habitacionales formales”, disponiendo en el presupuesto del 2027, un monto de 500 millones de soles (menos de la mitad de lo que no gasta el Ministerio para inversiones en agua).

Facilitar

Capeco también propone que el Fondo Mivivienda (FMV) tenga un área de facilitación de proyectos, mediante el cual Mivivienda ayudaría a superar las barreras burocráticas que enfrentan los proyectos para obtener zonificación, factibilidad de servicios, inscripciones registrales, entre otros.

Además plantea instituir un mecanismo de estímulo a los gobiernos locales, dirigiendo más recursos de inversión en infraestructura y equipamientos, sobre todo a las municipalidades que faciliten el desarrollo de proyectos de vivienda formal.

Del mismo modo, considera necesario modificar condiciones en que se otorgan los créditos, subsidios y demás apoyos para la vivienda social, buscando mayor participación de instituciones financieras en este mercado.