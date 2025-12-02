El presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez, señaló que Petroperú está quebrada y que mantener su financiamiento representaría un riesgo para la estabilidad económica del país, en entrevista con el diario Expreso.

Al respecto, el ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Gálvez, dijo que es un error persistir “en empujar algo que da pérdidas. No tiene solución tal cual está, lo único que hacemos es meterle un flujo de dinero para cubrir sus pérdidas”.

Manifestó a Correo que tiene que tomarse una decisión radical porque es una obra que jamás debió ser construido.

En ese sentido, dijo que una salida es que por estar quebrada debe llevarse al Indecopi para que entre a un proceso concursal y así poder cumplir con pagar las deudas a sus acreedores y que podría llevarla a la liquidación.

“Pero hay otra solución para evitar comprometer la calificación crediticia de Perú, vender la refinería, pero sin deuda, para así oxigenar las finanzas de la empresa y no seguir comprometiendo recursos del Estado”, aseveró.

Deuda

Gálvez refirió que con lo que se pague por la refinería de Talara se reducirá la deuda de la empresa. “Que el Estado peruano va a tener que asumir el diferencial de deuda no cubierto, eso lo sabemos todo, de antemano”, comentó.

Recordó que en 2016, cuando Pedro Pablo Kuczynski asumió la presidencia le hizo una visita protocolar, oportunidad en la que le sugirió parar la construcción de la refinería de Talara, a pesar de los $ 1,000 millones que ya tenía comprometidos porque era preferible perderlos que seguir perdiendo como actualmente sucede.

Comentó que la respuesta que recibió es que no se podía parar porque todo estaba encaminado. Se conoce que Petroperú acumula pérdidas por más de $ 7 mil millones, además de deudas con sus proveedores y bonistas.