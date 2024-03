Para Carlos Paredes Lanatta, expresidente de Petroperú, el cambio de los miembros del directorio de la petrolera estatal es una gran medida que puede ayudar a rescatar a la empresa. Sin embargo, según señaló a Correo, es necesaria la salida de Isabel Tafur de la presidencia de Perupetro porque hizo todo lo contrario a la razón de ser de esta entidad, como es promover la inversión privada, y le hizo mucho daño a la industria petrolera al focalizar todos sus esfuerzos en favor de Petroperú, a pesar de conocer que la empresa estaba en quiebra.

Perupetro no fue proactiva para la inversión privada en el sector hidrocarburos...

Creo que la visión que ha mostrado Perupetro bajo la dirección de la señora Isabel Tafur no es la adecuada porque su mandato es promover la inversión y el desarrollo de la industria petrolera del país. Desgraciadamente, Isabel ha confundido su mandato con buscar alinearse con la situación de Petroperú, dándole los lotes petroleros a dedo, sabiendo que es una empresa que en la práctica está quebrada, sin recursos financieros para operar.

¿El desempeño de la señora Tafur al frente de Perupetro ha transgredido normas?

No soy abogado, pero mi impresión es que ha transgredido el espíritu de la norma y de la razón de ser de Perupetro. Como economista y peruano preocupado por la promoción de la inversión en el país y generación de riqueza considero que la señora ha hecho lo contrario a la promoción de la inversión privada. Se ha visto en Perupetro arbitrariedad y falta de predictibilidad, necesarias para las instituciones. ¿Entonces, cómo se atraen a los inversionistas? Acaso, si se quiere dar apoyo financiero a Petroperú, éste debe ser explícito, mediante un mandato de Perupetro, pero esto no está en ninguna parte (el mandato).

¿Se quiso vender una cosa por otra y no se actuó con transparencia?

Para hacer las cosas diferentes se necesita cambiar las normas y Perupetro no tienen mandato para hacer lo que hizo con Petroperú.

La gente no puede hacer lo que le da la gana, se tiene que guiar por la ley. No se trata de entrar, de recibir un puesto y hacer lo que se quiere, así no es. Los directores que estaban en representación del Ministerio de Economía y Finanzas han votado sistemáticamente en contra de la señora Tafur, quien, incluso, sacó a un director, puesto por el Minem (Ministerio de Energía y Minas), cuando votó en contra de lo que ella quería, es decir, entregar a dedo los lotes a Petroperú.

Vaya, ¿tanto así?

Así es. Entonces, si me preguntas qué personas falta poner para dirigir el sector hidrocarburos del país, diría que, ante todo, es necesario la salida de ella (la actual presidenta de Perupetro) porque le ha hecho mucho daño a una industria que debe estar en una mejor condición, no como ahora que no tiene inversión.

¿De quién depende de que la señora Tafur salga de Perupetro?

No estoy seguro si del ministro (Rómulo) Mucho, del Fonafe, o del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), ahora que este último ha tomado el liderazgo. Pero es indispensable dar señales correctas a los inversionistas, como tener una institución como Perupetro más predecible, que sus mandatos estén apegados a las normas, que generen confianza para atraer a inversionistas, que tanta falta hace al sector.

¿Pero, esas mejores señales se están dando, ahora?

Ahora hay un cambio de gente, hay cambio de visión, se regresa a ser serios, a respetar el rol subsidiario del Estado y a promover la inversión privada. El mensaje tiene que ser muy claro, la gente que se ha opuesto a esto, en los últimos dos años, no puede seguir al mando de una institución tan importante como Perupetro.

Pero no solo en Perupetro hay gente que da señales incorrectas a los inversionistas.

Creo que ahora toca a los ministros (de Economía y Finanzas y de Energía y Minas) y a la Junta General de Accionistas (JGA) de Petroperú, nombrar (que ya se hizo entre el miércoles y jueves último) un directorio que pueda liderar la empresa en esta etapa de crisis. Serán los nuevos directores los que deberán evaluar muy rápidamente al personal que integra la plana gerencial de la empresa y atraer recursos humanos calificados. No nos podemos olvidar que en setiembre del 2021 el señor Hugo Chávez encabezó la gerencia general de la empresa y la llevó a la crisis por la que pasa ahora, agravó los problemas porque en mi época (cuando ejerció la presidencia de la petrolera) ya había problemas de sobre endeudamiento. Pero, si a esa debilidad de la empresa, a esa enorme fragilidad que ya tenía Petroperú, se pone en la cabeza, en su gerencia general, a una persona como Hugo Chávez, ya todos sabemos lo que hizo de la empresa, teniendo el apoyo de Óscar Vera (saliente titular del Minem).

¿Fue el detonante que llevó la empresa a la situación de quiebra que muestra actualmente?

Por supuesto. Entonces, los resultados que se tienen no nos deben sorprender. Todos sabemos que el Minem estaba tomado por Perú Libre, gente de (Vladimir) Cerrón; el exministro (Óscar) Vera era el último bastión del cerronismo en el Minem, un ministerio responsable de un sector que es muy importante para la reactivación económica del país; en ese ministerio están los grandes proyectos de inversión y estaba en manos de gente que no cree en la promoción de la inversión privada. Hay quienes creen que el Estado lo debe hacer todo y se oponen a la participación del sector privado y lo vemos en Petroperú. Creo que el tema de poner gente de primer nivel en el directorio de la empresa para el período de transición es un paso importante, pero allí no queda el cambio de personas. Es necesario fortalecer la gerencia y tener la visión común porque una empresa no se puede manejar con gente que tiene visiones opuestas. Una empresa tiene una misión y una visión común.

¿Se puede decir cuál es la visión de la gente que estuvo en los dos últimos años?

Ya sabemos cuál era la visión de la gente de Perú Libre, de Vera, de Hugo Chávez, de (Humberto) Campodónico, de (Pedro) Chira (saliente presidente de Petroperú). Entonces hay que establecer una nueva visión con gente que tenga una sola dirección. Entonces, no tiene sentido que el señor Vera, uno de los grandes responsables del colapso de la empresa, regrese de gerente (de Operaciones de las refinería de Conchán y de Iquitos) a Petroperú, me parece inaudito, es una persona que ha hecho tanto daño en el sector. Es mala idea (que regrese el exministro) y son las cosas que tendrá que corregir el nuevo directorio que ha sido puesto rápidamente por la nueva Junta General de Accionistas con los nuevos ministros.

¿Tiene muchas expectativas?

Así es. Espero que en una par de semanas haya anuncios, que el directorio tome decisiones, que sean muy rápidas. La gente nueva tiene que marcar la diferencia, tiene que ser transparente, debe dejar esa opacidad que caracterizó a Petroperú en los últimos dos años y que tanta daño hizo.

Sobre todo la transparencia en el manejo de una empresa pública.

El documento de Arthur D. Little, sobre la reestructuración de Petroperú, recomienda que lo más importante es mejorar el gobierno corporativo y fomentar la transparencia. Y no hacer público el documento (de Arthur D. Little), implica que se pagó por gusto a la consultora. Se tiene que tener sentido de la productividad, de la rentabilidad de una empresa como Petroperú.

Para el expresidente de la petrolera estatal Carlos Paredes Lanatta, el flamante directorio de Petroperú debe fortalecer sus gerencias.

En ese sentido, señaló que la gente que ocupe cargos importantes en la empresa debe tener una visión común con la del nuevo directorio, que es sacarla adelante.

Carlos Paredes Lanatta

Ex presidente de Petroperú (2019-2020). Economista de la Universidad del Pacífico. Master en Economía internacional y Desarrollo y un PhD en Economía en la Universidad Yale, los Estados Unidos. Socio fundador de Intelfin Estudios y Consultoría. Profesor Universidad Continental Posgrado. Fue profesor investigador adjunto de la Universidad del Pacífico.