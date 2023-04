El expresidente de Petroperú, Carlos Paredes Lanatta, cree que esta empresa no tiene capacidad financiera ni humana para hacerse de más responsabilidad como explorar y explotar crudo. Como se sabe, hay siete lotes petroleros con contratos próximos a vencer (entre 2023 y 2028) y los cuatro con mayor potencial pasarán a manos de la cuestionada Petroperú.

¿Está bien que Petroperú asuma los lotes de Talara?

Esos lotes tienen valor, tienen recursos bastante explotados, pero con los precios actuales son muy rentables; se le da la riqueza a Petroperú y no sé si es como premio a su desempeño o se le da porque se quiere hacerla más grande como empresa pública. ¿Por qué le seguimos dando más capital a la empresa sin exigir nada a cambio? Esto no está bien.

Se dice que trabajará los lotes de Talara sin socios entre 2023 y 2024

No creo, no tiene la capacidad para hacerlo sin socio. Creo que sería una mala idea porque no tiene el capital necesario, no tiene el capital humano necesario, no tiene know how. Petroperú salió hace más de 25 años de la explotación petrolera, no tiene ningún especialista. ¿Por qué se da una riqueza de todos los peruanos a una empresa que no tiene capital financiero ni humano para explotar? Además, tiene serio problema de gobierno corporativo. No veo una explicación razonable, tal vez sea cuestión de desconocimiento, de una posición política populista, nacionalista, que no fue bien analizada. ¿A cambio de qué se decide poner más plata en Petroperú?

¿Quienes tienen las riendas de Petroperú son las personas más idóneas?

No conozco al actual directorio, creo que hay gente valiosa, pero la gerencia de Petroperú necesita un fortalecimiento muy grande, necesita incorporar capital humano que tenga más capacidad de gestión respecto del 2021 y 2022.

¿Hay que oxigenar Petroperú para que camine?

Si, claro como cualquier equipo de futbol que tiene suplentes, que contrata jugadores; se fortalecen los clubes; no se puede pretender jugar con un equipo de gente mayor que no ha sido lo suficientemente capacitada; se necesita fortalecer al equipo gerencial.

Tendrá más responsabilidad, y ¿el oleoducto?

Lo del oleoducto es lamentable y es responsabilidad de Petroperú el que no se resuelva el problema en tantos meses. El petróleo que se explota en la parte norte de la selva ya se está yendo a Brasil, sería bueno que se lleve a Talara. Petroperú no está operando el oleoducto, pero pide lotes; primero que haga bien lo tengan que hacer, que se dedique a manejar bien la refinería y ponerla en operación, así como también el oleoducto; con estos dos tienen bastante chamba. Creo que no está lista para desarrollar los lotes de Talara y solo extraerá el petróleo que se tiene para explotar. Se necesita una política petrolera que conduzca a explotar el petróleo mientras tenga valor en el mercado; necesita inyección de capital privado, la empresa necesita mejorar sus equipos gerenciales y su gobierno corporativo; no se puede seguir con una empresa que nos ha causado tantos problemas, dándole más recursos sin pedir nada a cambio, lo que se está haciendo es mal y refleja una falta de visión de las autoridades del sector. Es una empresa que representa una carga para el Estado. Petroperú no ha hecho las cosas bien, no las hace bien. Desde hace tiempo hay miles de barriles de petróleo que quedaron en el oleoducto, que empresas privadas no los pueden sacar. Para Petroperú es suficiente operar la refinería y el oleoducto, no tienen capacidad ni conocimiento para más responsabilidad.