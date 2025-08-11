El grupo peruano ApuCorp, que ejecuta obras públicas como subcontratista, evalúa participar bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APP), dijo su director ejecutivo, Carlos Tejada. En diálogo con Correo refirió que tiene suficiente capacidad para desarrollar trabajos en diferentes rubros, pero que su principal negocio es la minería. Reveló también que poseen el 70% del centro comercial Kilómetro 40 y que el exfutbolista Jefferson Farfán tiene el 30%.

¿El grupo ApuCorp está en una nueva etapa?

Tenemos el ADN minero, pero el grupo también ha desarrollado capacidades en empresas de servicios orientadas a la minería, a metalmecánica, construcción civil; nuestra cartera de negocios es diversifica. Las empresas nacieron para dar servicios a la minería, principalmente. Ejecutamos obras para el Estado, pero también a las empresas privadas. Por ejemplo, nuestra empresa Cempro, especializada en metalmecánica para la minería, hizo el techo del aeropuerto Jorge Chávez, está haciendo los techos del aeropuerto Chinchero y de la planta de clincker de Unacen. Ajani, que es de construcción civil para el desarrollo de las minas, también construye colegios, centros médicos. Actualmente tenemos contratos con el Estado para defensa ribereña de ríos.

Tiene negocios muy diversificados...

Exactamente, es un grupo que se ha diversificado, nuestro principal negocio es la minería. También hemos comprado la clínica de la Cayetano Heredia (universidad), en marzo. Hemos construido también el mall Kilómetro 40, somos socios mayoritarios, (Jefferson) Farfán tiene el 30% de las acciones.

¿Y los planes de inversión de $1,000 millones involucran servicios para el Estado?

No, $1,000 millones es lo que vamos a invertir, lo que vamos a facturar es mucho más. Vamos a invertir $800 millones, más o menos, en nuevas minas y $200 millones en mejorar la productividad de nuestras empresas de servicios.

¿Pero incorporarán otros negocios?

La idea es mantenernos en la minería, pero usaremos la capacidad de las empresas que prestan servicios a la minería para desarrollar infraestructura en salud, en conectividad, en sistemas de agua, en generación eléctrica; es decir, contribuir en el cierre de brechas de infraestructura del país. Hemos construido colegios para la ANIN (Autoridad Nacional de Infraestructura) en el norte. Desde hace tres años hacemos trabajos de infraestructura para defensa ribereña, también con la ANIN, por cerca de S/800 millones.

¿Su paso por Cosco Shipping Ports Chancay hace que el grupo evalúe proyecto portuarios?

No, más que puertos, es con conectividad. Tenemos una empresa de metalmecánica y otra de construcción que pueden participar en mejorar la conexión con puentes y construir carreteras. Estamos viendo cómo participar en el desarrollo del sistema ferroviario.

En el sector ferroviarios hay grandes proyectos

Exactamente, como tenemos buena capacidad en metalmecánica y en construcción civil, estamos viendo la posibilidad de poder participar en el sector ferroviario, acompañando los proyectos que se desarrollen.

¿Trabajan también mediante APP y Obras por Impuesto?

No, no estamos participando en licitaciones de proyectos, pero como Proinversión ha sacado un paquete de proyectos de infraestructura, algunos de ellos con Asociación Público Privada (APP), estamos evaluando participar. No tenemos contratos directos con el Estado, hasta ahora, porque para el desarrollo de los trabajos de defensa ribereña somos subcontratista de quienes ganaron las buena pro, ejecutamos las obras. Pero si vamos a tratar con el Estado nos gustaría la modalidad APP. Estamos evaluando participar en Choquequirao para la construcción de un sistema de teleférico y otras obras de infraestructura para mejorar el acceso a ese sitio arqueológico. Tenemos la capacidad de metalmecánica, la de obras civiles. Estamos viendo de asociarnos con una empresa fabricante de teleféricos para evaluar y elaborar una propuesta y presentarnos a la licitación.