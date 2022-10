El Instituto de Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima (Idexcam) estimó que las exportaciones de la pesca no tradicional podrían recuperarse este año alcanzando el nivel prepandemia impulsado principalmente por mayores envíos de conchas de abanico y filete congelado de perico.

Cabe mencionar que, en el 2019, este sector exportó 533,171 toneladas de productos por un valor de US$ 1,592 millones, cifras que se vieron afectadas en el primer año de la pandemia, registrándose en 2020 caídas del 11% y 18%, respectivamente.

En el 2021, los envíos al exterior de la pesca no tradicional lograron recuperarse tras sumar US$ 1,476.83 millones y 533,250 toneladas que, si comparamos con el 2019, significó una caída en valor de 7%, pero un incremento en volumen de 0.01%.

Y en este año, en el periodo enero a julio, el Idexcam indicó que el sector ha logrado un buen desempeño con más 265,000 toneladas enviadas al exterior valorizadas en US$ 979.5 millones.

Al respecto, el jefe del Idexcam, Óscar Quiñones, manifestó que este comportamiento favorable de las exportaciones pesqueras no tradicionales responde a que los consumidores a nivel mundial vienen teniendo una mayor preferencia por productos hidrobiológicos, tales como pescados y mariscos.

Precisamente en el caso de mariscos, las conchas de abanico tienen una importante demanda internacional, pues a julio de este año el valor de los envíos superó los US$ 64.3 millones, 395.17% más a lo exportado el mismo periodo del 2021. De igual manera, en volumen también experimentó un crecimiento de 223.76%, pues pasó de 1,416 a 4,587 toneladas exportadas en el periodo de análisis.

En el caso de pescados, las exportaciones de filete congelado (perico) han logrado cifras relevantes. Entre enero a julio del 2022, se exportaron 8,751 toneladas por un valor de US$ 97.4 millones, presentando un crecimiento de 33.92% y 66.97%, respectivamente.

Otro punto que también destaca el Idexcam y que favorece a la pesca no tradicional es que el precio internacional de ambos productos reporta incrementos sustanciales. En el caso de la concha de abanico, el kilogramo pasó de US$ 9.17 a US$ 14.03; en tanto, para el filete congelado de perico subió de US$ 8.93 a US$ 11.13 el kilogramo.

Cabe anotar que nuestros principales mercados de destino de estos productos son Corea del Sur, Estados unidos, España, Ecuador y Japón.

