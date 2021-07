Si bien para la mayoría de las industrias el 2020 significó un año difícil debido al impacto del Covid-19, para el comercio electrónico fue todo lo contrario. Tal es así que ha sido el sector económico que más ha crecido el año pasado. Según Baufest, consultora especialista en software y transformación digital, en la actualidad en Perú hay más de 260 mil empresas que venden a través de canales digitales, lo que representa más del 5% de comercios en el país.

Existen medidas de seguridad que las empresas deben tomar en cuenta para ofrecer un mejor servicio a sus consumidores en línea y así evitar situaciones fraudulentas que puedan generar una desagradable experiencia al público.

“Durante el desarrollo de un portal e-commerce es sumamente importante estar constantemente realizando análisis de seguridad durante todo el ciclo de vida del proyecto” afirmó Ariel Campanari, Cybersecurity Practice Manager de Baufest.

A continuación, Baufest da a conocer algunas medidas deben tener en cuenta los negocios de e-commerce y más aún ahora que estamos a puertas de los Cyberdays.

Utilizar protocolo HTTPS: Se trata de un protocolo que incrementa el nivel de seguridad de las páginas web destinadas a realizar pagos online. Es cada vez más común ver sitios con este protocolo y más en particular a los e-commerce donde por dichas conexiones se envían transacciones hacia plataformas de pago donde toda esa información debe ir en formato encriptado.

Certificado SSL (Secure Sockets Layer): También se pueden utilizar otros tipos de protocolos para asegurar las transacciones en dichos sitios. Entre ellos podemos encontrar certificados SSL para garantizar la autenticación, confidencialidad e integridad de los datos a través del protocolo TLS (Transport Layer Security).

Existe también el protocolo SET (Secure Electronic Transaction) que está orientado en asegurar la confidencialidad e integridad en relación con los pagos.

Utilizar CVV: Dado que el proceso de pago es lo más sensible dentro de un e-commerce por tal motivo es recomendable requerir el código de pago de la tarjeta (CVV) de esta manera los ciberdelincuentes que posean el número de tarjeta no podrán utilizarla para generar daños a los usuarios.

Gestión de alertas: Es muy recomendable contar con un sistema de alertas con el fin de localizar movimientos inusuales como por ejemplo múltiples transacciones de la misma IP (dirección de conexión) o diferentes pedidos provenientes de la misma persona con distintas tarjetas de crédito o números de teléfono.

Contraseñas seguras: Se debe contar con una política de contraseñas robusta en cantidad de caracteres alfanuméricos y hasta que acepte algunos especiales como, por ejemplo: punto, coma, etc.) Aconsejar a sus usuarios a no usar contraseñas fáciles de deducir por ciberdelincuentes como es el caso de nombre de la familia, fechas de cumpleaños, etc.

Cabe mencionar que según el informe Observatorio E-commerce Perú 2020 de la Cámara Peruana de Comercio Electrónico (CAPECE), dicha industria online creció 50%, lo que representó un movimiento de US$ 6,000 millones.

“En esta época de pandemia y en esta nueva normalidad ha crecido la compra de manera on line, por lo que los proveedores de este tipo de servicios deben tener muy en cuenta estos puntos de seguridad para que sus usuarios puedan consumir los productos o servicios de manera fácil y segura. Esto va a significar a la larga, confianza y aumentar tus clientes”, resaltó Campanari.

DATO

Antes de la pandemia, el 1.5% de comercios vendían a través del canal e-commerce en el Perú. Tras el COVID-19, el número de empresas que ingresaron al comercio electrónico se cuadruplicaron, y al cierre del 2020 superó el 5%.

