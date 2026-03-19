Apresurada, sin considerar criterios técnicos de terceros, la Comisión de Energía y Minas del Congreso aprobó un dictamen que modifica el Régimen de Concesiones Mineras y pone en riesgo la inversión minera, señaló Angela Grossheim directora ejecutiva de la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía (SNMPE).

Refirió a Correo que ese acuerdo no considera que la minería es uno de los motores del crecimiento económico del país porque aporta un poco más del 20% de la recaudación tributaria.

El dictamen, dijo, elimina el carácter irrevocable de la concesión y puede quedar sujeta a revocación por la autoridad administrativa. “Que una concesión sea irrevocable es una garantía que protege los proyectos mineros frente a decisiones arbitrarias de los gobiernos de turno. Eliminarla destruye la seguridad jurídica de la inversión minera”, explicó.

Por ello cuestionó que ese dictamen se haya aprobada con tanta rapidez porque recién se puso en conocimiento el lunes por la tarde para ser debatido el martes, sin ningún debate técnico porque no se invitó a terceros para revisarlo, considerando que contiene varios dispositivos de otros proyectos de ley.

Invasiones

Grossheim señaló que los que aprobaron el citado dictamen alegan que la formalidad minera no avanza en el Perú porque todo el territorio está concesionado, premisa equivocada porque solo el 16% del territorio que se puede concesionar está concesionado, es decir, hay 84% disponible para invertir formalmente y acceder a una concesión.

En ese sentido, indicó que se debe fomentar la exploración para acceder a prospectos mineros, pero se debe trabajar para acelerar la obtención de los permisos necesarios.

“El proyecto de ley (dictamen) podría seguir fomentando las invasiones de concesiones de las grandes, medianas y pequeñas mineras, pero no fomenta la exploración”, comentó.

Plazos

Otra medida aprobada por la citada comisión que cuestiona la SNMPE es la reducción del plazo para iniciar producción de 30 a 15 años y el aumento de penalidades en 400%.

“Si al año 10 (de vigencia de una concesión) no se acredita producción o inversión mínima, se aplica penalidad del 10% anual por hectárea (hoy es 2%). Al año 15 se declara la caducidad, con prórroga excepcional de 5 años adicionales bajo el cumplimiento de condiciones concurrentes que en la práctica resultan casi imposibles que se produzcan de forma simultánea. El tiempo promedio de desarrollo minero en Perú ya supera los 40 y el plazo propuesto no alcanza ni para completar la etapa exploratoria. La penalidad cuadruplica la carga sin sustento técnico y reduciendo nuestra competitividad frente a otros países mineros”, anotó.