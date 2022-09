En el Perú, cada vez más empresas muestran su interés en el uso de soluciones de CRM (Customer Relationship Management) o Gestión de las Relaciones con Clientes, debido a que existe una cantidad considerable de personas haciendo búsquedas en lugares como Google, o redes sociales en general, para conocer y saber qué empresas brindan este tipo de servicio.

Cabe mencionar, que CRM es un sistema que almacena datos de los clientes y posibles clientes para poder gestionar la información y dar un correcto seguimiento y servicio. Esta herramienta puede ser utilizada tanto en negocios grandes como en pequeños.

Para las pymes, puede ayudar a anticipar las necesidades, aumentar las ventas y crear campañas de marketing eficientes para atraer más clientes.

Según un estudio realizado por la Unidad de Inteligencia de Datos de Impulso para la compañía One to One, solo en la ciudad de Lima entre el 2017 y el 2021 hubo un incremento del 61.2 % en las búsquedas totales anuales sobre temas relacionados a soluciones y softwares de CRM.

En lo que va del año 2022, la tendencia sigue al alza, ya que entre enero y agosto se registró un crecimiento del 19.7 %.

El mismo estudio también mostró que, más del 80% de los que buscan información, lo hacen relacionando a los principales desafíos de las áreas comerciales. Un 22.1 % busca soluciones para almacenar información sobre clientes actuales, mientras que un 20.4 % busca mejorar la colaboración entre los equipos de las empresas.

El mercado que busca un software de CRM está en constante crecimiento; sin embargo, hacen falta consultorías de negocios y dar más confianza a las empresas, en especial a las pequeñas y medianas.

Entre los beneficios del uso de un CRM especializado está la solución de problemas comerciales específicos que no permiten lograr avanzar comercialmente, además de convertir a las empresas en más eficientes y rentables.

El 15.8 % de las personas evaluadas en el estudio buscan servicios relacionados a las necesidades de los clientes, mientras que un 15.2 % busca la automatización de las ventas.

“La necesidad de tener una solución de CRM se evidencia en todo tipo de empresas. Hoy en día las pymes son las que más se inclinan a este tipo de soluciones, con el fin de mejorar su atención, sus servicios y captar el mayor número de clientes”, explicó Carmen Vargas, directora comercial de One to One.

Para este año, One to One continuará ejecutando proyectos de CRM en empresas líderes en su sector y espera ayudar a 100 nuevas pymes, en la línea de negocios y tecnología, como un aporte a la estabilización económica como país.

