El directorio de Petroperú canceló el proceso internacional para contratar el Servicio de Transformación Integral, por la vigencia del Decreto de Urgencia Nº 010-2025, que encarga a ProInversión el diseño, conducción y ejecución integral de su proceso de reorganización patrimonial.

El referido proceso se inició en setiembre de 2025 (cuando Alejandro Narváez presidía el directorio de la petrolera estatal) con el propósito de adjudicar un servicio especializado de transformación integral a firmas especializadas en reestructuración de deuda, negociación con acreedores, etc.

En ese sentido, según recuerda Infoabae, el proceso no fue efectivo porque se declaró desierta la primera convocatoria porque “la única propuesta válida superó en 17.3% el presupuesto referencial, mientras que la segunda convocatoria, que atrajo a varios consorcios internacionales, quedó en suspenso ante el cambio de estrategia impulsado por el Ministerio de Economía y Finanzas ( MEF)”.

Según un comunicado de Petroperú, con la entrada en vigencia del Decreto de Urgencia (DU) 010-2025 del 31 de diciembre de 2025 se estableció un nuevo marco normativo que asigna a ProInversión el diseño, conducción y ejecución integral del proceso de reorganización patrimonial de Petroperú, “que hace innecesaria la continuidad del proceso de contratación” del Servicio de Transformación Integral

Primer paso

Al respecto, el ex presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE), Carlos Gálvez, dijo a Correo que el citado DU es el primer paso acertado que se da alrededor de la petrolera para evitar “seguir botando mucha plata al agua”.

Refirió que ha quedado demostrado que todo el dinero que se inyectó a la empresa se gastó sin ningún propósito porque ha sido manejado por personas con intereses muy particulares.

Evitó pronunciarse sobre la posición del defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Cóndor, quien ha presentado en el Tribunal Constitucional (TC) una demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto de Urgencia Nº 010-2025, que dispone medidas extraordinarias para la reorganización patrimonial de la petrolera estatal.