Uno de los principales problemas que enfrenta el Perú para mejorar el desarrollo de las regiones, sobre todo las más alejadas, es la falta de conectividad, sea terrestre o aérea.

En ese sentido, el gerente Comercial de ATSA, Christian Gutiérrez, señaló que, por lo general, cuando se lanza una nueva ruta aerocomercial, la aerolínea que lo hace contribuye de forma indirecta al crecimiento de entre 1 y 2.5% en la economía de las ciudades que se conectan.

“Es un crecimiento estimado entre el primer y segundo año, que (es cuando se registra) el crecimiento principalmente de comercio y de las visitas (turistas), pero al tercer año se empieza a ver un crecimiento más grande, de repente hasta de un 5% porque empiezan a madurar los negocios, los servicios, los hoteles, los restaurantes”, señaló a Correo.

Descentralizar

El ejecutivo manifestó que el objetivo de la aerolínea que representa es que las ciudades del Perú dejen de depender de Lima. “Conectar dos ciudades genera un mayor movimiento económico en estas dos ciudades, sea en salud, servicios, negocios, etc.”, comentó.

ATSA, que pertenece al Grupo Romero, inauguró ayer su ruta Lima-Andahuaylas-Lima, ciudad que perdió su conectividad aérea desde hace seis años. Lo hará tres veces a la semana (martes, jueves y domingos).

Gutiérrez explicó que por el momento la empresa tiene visión de ser una aerolínea regional para conectar las ciudades dentro del Perú.

“Estamos construyendo en esta primera etapa una ruta troncal, desde ciudades del interior del país hacia Lima, y luego, desde las ciudades que se conectarán a Lima vamos a construir las rutas que van a conectar a otras”, precisó.

Para el presente año, la empresa tiene en sus planes abrir la ruta Huánuco-Pucallpa.