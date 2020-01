La presidenta de la Confiep, María Isabel León, señaló que la primera tarea del nuevo Congreso será revisar los Decretos de Urgencia (DU) que ha emitido el Gobierno, mientras no hubo equilibrio de poderes (desde el 30 de septiembre del 2019), que le demandará mucho tiempo.

“Lo primero que creo que va a tener que hacer este Congreso, es revisar los Decretos de Urgencia que han sido expedidos en esta etapa en que no ha habido equilibrio de poderes y creo que eso les va a llevar un tiempo importante y luego ya ocuparnos de todas las cosas que se necesitan para calentar la economía de nuestro país”, señaló.

León, que declaró a Canal N, tras cumplir con votar en el local de una universidad, explicando que la necesidad de revisar los DU (17) es porque no ha habido consenso con la sociedad ni ninguna otra instancia, por lo que la elección del nuevo Congreso permitirá recuperar el equilibrio democrático en el país.

En ese sentido, se refirió a uno en particular, el DU número 17, relacionado con el sector educación, que retoma el silencio administrativo negativo, cuando después de 120 días, no hay una respuesta para renovar el licenciamiento de un instituto privado. “Es un retroceso que da espacio al burócrata para no cumplir el trámite de expediente en un plazo con sentido, si no tiene respuesta el expediente, se da como negativo y se cierra la institución creo que es un error por no haberse consensuado ese DU con la sociedad civil y otras instancias para tener un equilibrio que hoy se debe recuperar” explicó.

Sobre lo que espera del nuevo Congreso, la presidenta de la Confiep señaló que apuesta por el diálogo. “Creo que lo que tenemos que hacer en este país, dialogar y consensuar", agregó.