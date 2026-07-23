La Contraloría identificó 32 obras de infraestructura pública cuyos costos se incrementaron en 140.7% y sus plazos de ejecución aumentaron en 332.6%.

Las obras forman parte de los proyectos de inversión orientados a la reposición y prevención de los daños ocasionados por el Fenómeno de El Niño Costero, que culminaron con el cierre comercial al 31 de diciembre de 2025.

Según la Contraloría, las obras ejecutadas bajo la modalidad de Gobierno a Gobierno (G2G) no alcanzaron los niveles de economía (costo) ni de eficacia (tiempo) establecidos en los contratos.

Las inversiones fueron gestionadas inicialmente por la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) y luego transferidas a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

Elevado

El órgano de control señala que entre el 2020 y 2025, las 32 obras, principalmente del sector Educación, registraron un costo ejecutado de S/ 2,029 millones al cierre comercial, cuando el monto contractual acumulado inicial fue de S/ 843 millones. Es decir, más del doble por las variaciones presupuestales permitidas por el modelo de contratación que formó parte del acuerdo G2G.

Las inversiones que forman parte del Plan Integral para la Reconstrucción con Cambios (PIRCC) estimaron la ejecución de obras en un plazo acumulado de 4414 días. Pero, se hicieron en 19093 días, que es tres veces más de lo previsto.

“El mayor plazo de ejecución acumulado se registró en los proyectos de infraestructura educativa, que ocasionó que comunidades escolares, con más de 2800 personas pertenecientes a las cuatro instituciones educativas de la muestra analizada, recibieran clases en ambientes provisionales o cedidos por terceras instituciones”, precisó.