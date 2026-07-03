La Comisión de Presupuesto del Congreso aprobó el martes último el proyecto de ley (PL) del Ejecutivo para sumar un crédito suplementario por S/ 9,596 millones al Presupuesto 2026.

Sin embargo, la Contraloría, en un reciente informe, advirtió que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no sustentó técnicamente cómo impactará en las finanzas del país ni cómo planea enfrentar los riesgos fiscales.

Inclusive, recordó que semanas antes el MEF publicó el Informe de Actualización de Proyecciones Macroeconómicas (IAPM) 2026-2029, alertando de un deterioro de las finanzas públicas y de mayores riesgos fiscales.

Precisó que esa actualización no fue incorporada de forma expresa en la sustentación del PL, por parte del titular del MEF, Rodolfo Acuña, quien no explicó cómo el crédito suplementario encaja con su alerta, ni qué medidas prevé para gestionar o mitigar riesgos.

Obligaciones

La Contraloría señaló que el MEF explica de dónde saldrá el dinero y en qué se gastará, pero no justifica técnicamente qué efecto tendrá el mayor gasto sobre las cuentas públicas ni cómo se relaciona con la capacidad del Estado de seguir financiando sus obligaciones sin deteriorar la caja fiscal en los próximos años.

El ente de control hace hincapié en que el crédito suplementario del MEF “no desarrolla la motivación técnica respecto de la incidencia del financiamiento propuesto en la sostenibilidad fiscal, ni su vinculación con los riesgos macrofiscales identificados”.

El cuestionamiento de analistas económicos a la propuesta del Ejecutivo, “de incrementar el presupuesto 2026” es porque pone en riesgo la caja fiscal, cuyos ingresos se sustentan en los últimos años en base a los altos precios que tienen el cobre y el oro, principalmente.