Los trabajadores del sector privado que cumplen los requisitos legales recibirán en noviembre de 2026 un nuevo depósito de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), beneficio destinado a brindar respaldo económico ante una eventual pérdida del empleo.

Este depósito corresponde al periodo comprendido entre mayo y octubre de 2026. El plazo legal podrá extenderse hasta el lunes 16 de noviembre, debido a que el día 15, fecha habitual de vencimiento, cae domingo.

Eric Castro Posadas, socio del Área Laboral del estudio Pérez-Llorca, Miranda & Amado, explicó que el beneficio corresponde, principalmente, a los trabajadores que cumplen una jornada mínima promedio de cuatro horas diarias, aunque existen excepciones según el régimen laboral.

¿Quiénes reciben la CTS de noviembre de 2026?

De acuerdo con la normativa laboral peruana, los trabajadores sujetos al régimen general de la actividad privada tienen derecho a la CTS cuando cumplen, en promedio, una jornada mínima diaria de cuatro horas.

También deben acreditar por lo menos un mes completo de servicios dentro del semestre correspondiente para generar el depósito.

La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) recuerda que este beneficio se deposita dos veces al año, en mayo y noviembre, en una cuenta elegida por el trabajador.

Sin embargo, no todos los trabajadores que aparecen en planilla reciben necesariamente el mismo monto ni acceden al régimen general.

¿Qué trabajadores no reciben CTS?

Castro Posadas precisa que quienes tienen un convenio de Remuneración Integral Anual (RIA) que incluye la CTS no reciben el depósito semestral por separado, debido a que el beneficio está incorporado en esa remuneración.

Asimismo, los trabajadores que no completaron un mes de servicios al 31 de octubre no generan un depósito en esta oportunidad. El tiempo pendiente se considera posteriormente conforme a las reglas legales aplicables.

También existen condiciones especiales para los trabajadores de las micro y pequeñas empresas inscritas en el Registro Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Remype).

Régimen o condición Derecho a CTS Régimen general privado, con jornada mínima requerida Sí Pequeña empresa inscrita en Remype Sí, con cálculo reducido Microempresa inscrita en Remype Generalmente no, salvo derechos preexistentes Jornada menor de cuatro horas diarias en promedio No, bajo las reglas generales Remuneración Integral Anual que incluye CTS No hay depósito semestral separado Menos de un mes completo de servicios al cierre de octubre No recibe depósito en noviembre por ese periodo

Sunafil explica que las pequeñas empresas registradas en Remype otorgan una CTS equivalente a 15 remuneraciones diarias por cada año completo de servicios, con un límite legal. En cambio, las empresas no inscritas que deben aplicar el régimen general no pueden utilizar automáticamente el cálculo reducido.

¿Cómo se calcula la CTS de noviembre?

El cálculo de la CTS no depende únicamente del sueldo básico. La remuneración computable puede incluir la asignación familiar, las comisiones, las horas extras y determinadas bonificaciones, siempre que cumplan los requisitos establecidos por la normativa.

Para el depósito de noviembre también se considera una sexta parte de la gratificación percibida en julio.

Donde la remuneración computable comprende el sueldo y los conceptos remunerativos aplicables, más un sexto de la gratificación de julio.

Si el trabajador laboró menos de seis meses, corresponde efectuar el cálculo proporcional por los meses completos y días computables.

Sunafil señala que las remuneraciones variables, como horas extras y comisiones, deben cumplir criterios de regularidad para formar parte del promedio de cálculo.

Nuevo sueldo mínimo eleva la asignación familiar a S/ 123

Uno de los cambios que deben considerarse para noviembre es el incremento de la Remuneración Mínima Vital (RMV).

Mediante el Decreto Supremo N.° 015-2026-TR, el Gobierno estableció que el sueldo mínimo aumente progresivamente de S/ 1.130 a S/ 1.300 en dos tramos.

El primero entró en vigor el 1 de octubre de 2026 y elevó la RMV a S/ 1.230. El segundo incremento, de S/ 70, está previsto para el primer semestre de 2027 y requerirá una nueva disposición normativa.

Como la asignación familiar equivale al 10 % de la remuneración mínima, su valor mensual también cambió:

Ejemplo: ¿cuánto recibe de CTS un trabajador que gana S/ 2.000?

Castro Posadas plantea el caso de una persona que recibe S/ 2.000 mensuales, tiene derecho a asignación familiar y trabajó durante todo el semestre comprendido entre mayo y octubre.

Bajo esos supuestos, el depósito aproximado sería de S/ 1.238.

Sueldo mensual de S/ 2.000

Remuneración básica S/ 2.000,00 Asignación familiar de octubre S/ 123,00 1/6 de gratificación de julio (S/ 2.113 ÷ 6) S/ 352,17 Remuneración computable S/ 2.475,17

CTS aproximada S/ 1.237,58

Ejemplo del régimen general para seis meses completos, sin otros conceptos variables. La gratificación de julio se calcula con la asignación familiar vigente entonces: S/ 113.

El cálculo puede variar cuando existen horas extras, comisiones, bonificaciones regulares, tiempo de servicios parcial u otros conceptos que deban considerarse.

¿Cuál es la fecha límite para depositar la CTS de noviembre?

La legislación establece que el depósito debe realizarse dentro de los primeros 15 días naturales de mayo y noviembre.

En 2026, el 15 de noviembre cae domingo. Por aplicación de la regla legal prevista cuando el último día es inhábil, el plazo se traslada al lunes 16 de noviembre de 2026.

El empleador debe efectuar el depósito en la cuenta CTS correspondiente y entregar al trabajador la liquidación que explica cómo se determinó el monto.

No realizar el pago íntegro u oportunamente constituye una infracción grave, de acuerdo con Sunafil. Las sanciones dependen, entre otros factores, del tamaño de la empresa y del número de trabajadores afectados.

¿Qué hacer si la empresa no deposita la CTS?

Si el depósito no aparece en la cuenta dentro del plazo legal, el trabajador puede solicitar primero a su empleador la constancia y la hoja de liquidación.

También puede recurrir a Sunafil para presentar una denuncia o solicitar orientación sobre el incumplimiento.

La entidad dispone de una calculadora laboral que permite estimar el beneficio ingresando datos como el régimen laboral, la fecha de ingreso y los conceptos remunerativos percibidos.

Castro Posadas recomienda, además, comparar las tasas de rendimiento que ofrecen las entidades financieras para mantener estos recursos, teniendo presente que la CTS está concebida como protección económica frente al desempleo.