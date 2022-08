Melgar logró el día de ayer, jueves 11 de agosto, su clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana 2022. El equipo arequipeño logró vencer al Internacional de Porto Alegre en la definición por penales con tres atajadas de Carlos Cáceda. Es así que el club “rojinegro” recibirá un cuantioso premio por llegar hasta esta etapa del campeonato.

Cabe mencionar, que más allá de la gloria deportiva y hacerse con el trofeo de esta competición, se repartirá un total en premios de US$ 60 millones entre todos los equipos participantes.

En ese sentido, el Melgar recibiría una suma importante de dinero solo por haber llegado a la semifinal del torneo organizado por Conmebol. A continuación, entérate todos los detalles acerca de las cuantiosas sumas que ofrece la Copa Sudamericana y cuánto recibiría la escuadra peruana.

¿Cuánto dinero repartirá la Copa Sudamericana 2022?

Primera Fase: US$ 225,000

Eliminados: US$ 120,000

Fase de grupos: US$ 900,000

Octavos de final: US$ 500,000

Cuartos de final: US$ 600,000

Semifinales: US$ 800,000

Subcampeón: US$ 2 millones

Campeón: US$ 5 millones

¿Cuánto recibirá Melgar tras clasificar a semifinales?

Por superar la primera fase ante Cienciano el equipo arequipeño recibió US$ 225,000. Luego, al superar a Cienciano en la etapa preliminar recaudó US$ 900,000. Después, tras dejar fuera a Racing de Argentina, River Plate de Uruguay y Cuiabá de Brasil en la fase de grupos se adjudicó con US$ 500,000.

Seguido a ello, Melgar venció a Deportivo Cali en Arequipa y selló su pase a cuartos de final, con lo cual recibió US$ 600,000. Finalmente, por vencer al Internacional de Porto Alegre y llegar a semifinales obtendrá US$ 800,000.

Entonces, el monto total acumulado que recibirá el equipo rojinegro hasta el momento es de US$ 3′025,000 o S/ 11′797,500 aproximadamente.

¿Qué pasa si Melgar llega a la final?

El siguiente rival de la escuadra arequipeña es Independiente del Valle, que viene de eliminar a Deportivo Táchira cómodamente con un global de (5-1).

Aún no se conoce las fechas exactas de los choques entre los peruanos y ecuatorianos, pero de acuerdo con la programación de Conmebol, las semifinales (ida y vuelta) de la Copa Sudamericana se jugarán de la semana del 31 de agosto hasta el 7 de septiembre.

Si Melgar logra imponerse en este encuentro, sumaría US$ 2 millones más al monto total ganado por ser finalista del torneo. Y si lograra la hazaña de hacerse con el trofeo del certamen, el premio es de US$ 5 millones.

