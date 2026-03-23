El pasado 10 de marzo, la Cámara de Comercio de Loreto (CCLo) presentó el Plan de Prosperidad de Loreto para reactivar su economía, reducir la pobreza y aprovechar de forma sostenible su potencial productivo.

Según el presidente de la CCLo, Jorge Morales, desde hace un año se trabaja ese plan para reactivar proyectos, inicialmente, por S/ 10,000 millones para sacar a la región del estancamiento económico en el que está porque “sus proyectos de desarrollo son petardeados por las ONGs”.

“Loreto, hace 30 años, ocupaba el octavo lugar entre todos los departamentos. Actualmente está en el puesto 25, es decir el último”, precisó a Correo.

Explicó que el retroceso de Loreto no solo es por la corrupción generalizada en el país, sino también por la presencia de las ONGs ambientalistas que han petardeado todos los proyectos de desarrollo de la Amazonía, entre ellas la interconexión eléctrica de Loreto con el resto del país, así como una serie de carreteras.

En ese contexto, dijo que la CCLo, asesorado por Luis Carranza, ex ministro de Economía, ha trabajado seis ejes prioritarios: Hidrocarburo, forestal, turismo, educación, salud, infraestructura (conectividad y energía).

Petróleo

En ese sentido, Morales señaló que en el sector hidrocarburos la región ha tenido un retroceso muy fuerte.

“En los últimos 30 años, en hidrocarburos, en Loreto se han invertido más de $ 8,800 millones, que han generado muchos puestos de trabajo. Pero en los últimos años ha decaído porque de producir casi 200 mil barriles diarios en la década del 80, pasamos al 2025 con 16 mil barriles. En el 2024 fueron 20 mil barriles”, comentó.

Refirió que la producción petrolera de Perú es muy pobre comparada con las de Ecuador que produce 500 mil barriles diarios, mientras que el de Colombia es de casi 1 millón barriles diarios.

Comentó que tras la crisis energética, se debe poner mayor interés en la Amazonía, sobre todo en Loreto, que representa el 29% del área total del territorio nacional, para promocionar la actividad petrolera.

“A ello se debe sumar el impulso a la generación hidroeléctrica porque en Loreto está el pongo de Manseriche, proyecto que duerme el sueño de los justos desde la década de los 70. De concretarse este proyecto sería la hidroeléctrica más grande del país que podría dar energía a todo el Perú e, inclusive, vender al exterior”, manifestó.