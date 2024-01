Con el objetivo de impulsar, promover nuevos negocios y contribuir con la reactivación económica en el país, se espera colocar S/ 170 millones en la campaña escolar en créditos rápidos y de fácil acceso para los emprendedores este 2024, dijo José Aria, gerente de Negocios de Caja Piura.

Durante el 2023 la crisis económica y la inflación golpeó al Perú, sobre todo, a los emprendedores obligándolos a crear distintas estrategias para recuperar su inversión en distintos rubros, pero superada esta crisis el 2024 la perspectiva resulta esperanzadora para los comerciantes y su primera gran oportunidad será invertir en la campaña escolar.

El experto aseguró que el financiamiento al sector de emprendedores será un gran aporte para la mejora de la economía en el presente año, que tiene como soporte el 100% de las clases presenciales en los colegios, lo cual incrementa el gasto en útiles escolares, computadoras, impresoras, uniformes, mochilas y loncheras en comparación al 2023. Hoy, los emprendedores necesitarán mayores montos de financiamiento y proyectamos que en el 2024 y 2025 este crecería 3%, 2% y 2,7%, respectivamente”, resaltó José Arias.

La empresa tiene previsto otorgar créditos que van desde los S/ 500.00 hasta los S/ 30,000.00 a quienes deseen invertir en la campaña escolar. Arias resaltó que las regiones donde más se colocan los créditos financieros para la campaña escolar son Piura y Tumbes (Norte) y Cajamarca, Lambayeque y Jaén (Nor Oriente).

Los emprendedores que buscan obtener créditos son personas naturales con ingresos estables, dependientes o independientes, clientes recurrentes, nuevos, reactivados y aquellos que cuentan con estabilidad laboral.

“Nuestro emprendedor actual se ha reinventado y aplica diversas estrategias comerciales. Por ejemplo, es comerciante que ofrece diversos productos y servicios, ya no solo librería, si no que apunta a ser bazar, ofrece distribución o entrega de útiles más personalizada in situ; es decir, el cliente envía la lista de útiles y el emprendedor le lleva a la comodidad de su domicilio”, resaltó José Arias.