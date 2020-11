El ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza, prevé que la deuda pública del Perú cierre en 35% del PBI este año y se incremente a 38% en 2021.

En su presentación ante la Comisión de Presupuesto del Congreso, el titular del MEF indicó que esto se debe a que la recuperación de la recaudación tributaria no sería inmediata, además que aún hay gastos por la pandemia del coronavirus.

“Como consecuencia de este mayor déficit fiscal (de 10% del PBI para el 2020), la deuda pública ha subido a 35% del PBI el 2020 y va subir un poco más el 2021 (38%)″, anotó.

En cuanto al déficit fiscal, señaló que usualmente se gastaban US$ 4,500 millones (2% del PBI); no obstante, para atender la pandemia este monto se ha elevado a US$ 20,000 millones.

Pese a estos indicadores, el economista ve con optimismo el desempeño económico del país, y prevé una caída de 12% para este año.

“Visto como año, es un año malísimo, pero visto como tendencia, la cifras que estamos observando son muy esperanzadoras”, subrayó.

“Ese 12% (de caída esperada del PBI para el 2020) que es terrible y que es una caída de las más grandes de las últimas décadas hay que repartirlo en un primer semestre malísimo, el peor de las últimas décadas, y un segundo semestre junto a un último trimestre mejorado”, añadió.

Esta visión se sustenta en las cifras de inversión pública, que habría crecido 18.7% en noviembre.

“En mayo la inversión pública prácticamente desapareció. Eso explica las terribles caídas del PBI, pero ya estamos saliendo. Conforme la pandemia retrocede un poco, la inversión pública en octubre subió 6.6% y en noviembre creemos que va a subir en 18.7%”, dijo Mendoza.