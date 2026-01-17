El director ejecutivo de Proinversión, Luis Del Carpio, afirmó que el objetivo a corto plazo del plan de reestructuración de Petroperú es restablecer sus líneas de créditos, las que perdió por la crítica situación financiera en la que terminó.

De ese modo, manifestó, la empresa podrá operar de forma independiente, apelando a créditos internacionales, sin necesitar la garantía del Estado.

Pero al mismo tiempo Petroperú debe establecer un cronograma para cumplir con sus proveedores y acreedores, entre estos último están los bonistas.

En tanto, señaló que en febrero, Proinversión aprobará el Plan de Promoción, que establecerá reglas claras, etapas definidas y un cronograma preciso, garantizando transparencia, adecuada asignación de riesgos y predictibilidad para las inversiones.

En marzo, se suscribirán los fideicomisos que asegurarán la titularidad estatal de los activos estratégicos durante todo el proceso de reestructuración, fortaleciendo la gobernanza corporativa de Petroperú.

Posteriormente, en abril, se ejecutará el proceso de promoción bajo criterios de competencia, objetividad y eficiencia.

En junio se adjudicarán y suscribirán los primeros contratos con capital privado, orientados a fortalecer la capacidad financiera de la empresa, asegurar su autosostenibilidad y garantizar su continuidad en el próximo gobierno.

A todo ello, Proinversión está en conversación con bancos de inversión, principalmente con uno muy importante, que evitó identificar porque están en una etapa de confidencialidad, para que asesore a Petroperú en la puesta en valor de activos no estratégicos a fin de hacerlos atractivos a los ojos del privado.

BLOQUES

Del Carpio señaló que primero se deben definir los bloques patrimoniales a fin de promocionarlos entre los inversionistas privados con el objetivo de que los gestionen y consigan la eficiencia que todo negocio busca: tener resultados positivos.

En ese sentido, adelantó que en dos semanas “habrá más claridad de los bloques patrimoniales que serán constituidos”.

En conferencia de prensa, precisó que uno de esos bloques será constituido por la refinería de Talara, que podría ser gestionada bajo la modalidad de Asociación Público Privada (APP),

Precisó que cada bloque patrimonial estará constituido por activos, deudas y flujos, es decir, cada uno será responsable de sus resultados.

Sin embargo, dijo que será necesario reestructurar algunas de las deudas que tiene la empresa a fin de hacer viable su pago, considerando que tiene una deuda superior a los $ 4,000 millones con bonistas internacionales, además con proveedores y bancos.