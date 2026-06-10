Lo que fue presentado como una importante vía de integración para mejorar la conectividad entre los centros poblados El Guayabo y La Tierra Prometida hoy genera malestar entre los vecinos. Los pobladores denuncian que la obra permanece inconclusa y con amplios tramos sin intervención.

Vía abandonada

El proyecto fue lanzado por la Municipalidad Provincial de Ica en setiembre de 2025 mediante la colocación de la primera piedra. La iniciativa contemplaba la construcción de 3.234 kilómetros de pavimento flexible para tránsito vehicular. La inversión supera los 5.3 millones de soles y tenía un plazo de ejecución de 180 días calendario. Su objetivo era mejorar el acceso y la transitabilidad entre ambos sectores.

Durante un recorrido por la vía se pudo constatar que únicamente una parte del trayecto ha sido asfaltada. El resto del camino continúa en condición de trocha, dificultando el tránsito de vehículos y vecinos. Los residentes afirman que el tramo ejecutado termina abruptamente sin completar la conexión prometida. Esto ha generado descontento entre quienes esperaban una solución definitiva a los problemas de acceso.

Los usuarios consideran que la obra ha perdido funcionalidad al no culminarse en toda su extensión. Señalan que el asfaltado realizado resulta insuficiente para cumplir con el propósito anunciado por las autoridades. Además, remarcan que no se observa presencia de trabajadores ni maquinaria que indique una pronta reanudación de los trabajos.

Según el cartel informativo instalado en el lugar, la obra se denomina “Mejoramiento del Servicio de Transitabilidad Vial Interurbana en la vía prolongación El Guayabo”. El proyecto debía unir el centro poblado El Guayabo con Tierra Prometida mediante una nueva vía de acceso. La ejecución estuvo a cargo de la empresa E&G Contratistas Generales SRL. Sin embargo, los plazos inicialmente establecidos ya habrían sido superados.

Ante este escenario, los vecinos exigen explicaciones a la Municipalidad Provincial de Ica sobre el estado actual de la obra. Solicitan conocer las razones que habrían ocasionado la paralización o retraso de los trabajos. Asimismo, piden que se adopten medidas para garantizar la culminación del proyecto.

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