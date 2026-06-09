A pocas semanas de cumplirse un año de la colocación de la primera piedra, la obra de construcción del puente Víctor Manuel Bernales, en el pasaje La Tinguiña, continúa sin avances visibles, situación que ha generado malestar entre las familias de la zona.

Tierra y polvo

La obra es de la Municipalidad Provincial de Ica y presentado oficialmente el 11 de agosto de 2025 como una infraestructura destinada a unir la calle El Dique, en la margen derecha del río Ica, con la calle Bernales, en la margen izquierda. La ejecución fue adjudicada al Consorcio Don Quijote, con una inversión superior a los 11 millones 697 mil soles, mientras que la supervisión quedó a cargo del Consorcio Supervisor Norte.

Sin embargo, quienes transitan diariamente por la zona afirman que desde hace varias semanas no se observan trabajos de construcción. En el lugar predominan el polvo, estructuras inconclusas y áreas intervenidas que permanecen sin actividad.

Además, advierten sobre posibles riesgos para peatones debido a la presencia de excavaciones, materiales abandonados y elementos de infraestructura expuestos en el área intervenida.

📲 Únete al canal oficial de Diario Correo en WhatsApp y recibe en tu celular las noticias más importantes del Perú y el mundo, alertas de último minuto y las portadas del día, todo de forma rápida y confiable. No te quedes fuera de la información.

Súmate aquí: 👉 https://whatsapp.com/channel/0029Vb7TiRS9cDDcPrLTPY0z

VIDEO RECOMENDADO