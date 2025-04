Las inversiones en hidrocarburos están muy por debajo del nivel que se necesita asegurar reservas de petróleo y gas natural, para así evitar llegar al extremo de Bolivia, hoy en crisis energética.

En el 2024, la inversión en exploración en hidrocarburos estuvo por debajo de los $500 millones, lo que no permite ampliar el panorama de una mayor reserva.

Carlos Gonzales, especialista en hidrocarburos, señaló a Correo que existen barreras que hacen menos atractivos al país frente a los grandes inversionistas, siendo el principal la tramitología.

Explicó que depende del Ejecutivo impulsar decretos supremos e iniciativas legislativas para hacer más atractiva la industria en el país.

“No solo no hay inversión en exploración, tampoco lo hay en desarrollo. No se ha terminado de corregir muchas barreras que no atraen a los inversionistas. Las principales barreras son la conflictividad social y la tramitología, demoran los permisos en Perú para los temas ambientales”, comentó.

Regalías. Refirió que también el nivel de regalía en Perú es muy alto, no es competitiva frente a Argentina o Brasil. “En promedio, en Perú, es de más de 30%, si bien es cierto que hay lotes con 5%, son muy pocos”, manifestó.

Inclusive, según dijo, hay lotes en la selva que pagan más de 20%, no obstante que existe la dificultad de transporte del crudo, que se hace por el Oleoducto Nor Peruano o por Brasil, de donde se va a otro destino, no para la refinería de Talara.

Indicó que el Ejecutivo puede modificar las regalías solo con un reglamento mediante un decreto supremo.

En tanto, según dijo, depende del Congreso cambiar la Ley de Canon, el mismo que establece un mínimo de 18.75% del valor de la producción, lo que no es atractivo.

También es responsabilidad del Ejecutivo el Plazo del Contrato, que no permite que una empresa que explota un lote, pueda renovarlo de forma automática, lo que ralentiza la inversión en los últimos años de vigencia del mismo.