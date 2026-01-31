Si hubo algo que llamó poderosamente la atención del mundo sobre la presencia de China en Perú, fue la construcción del puerto de Chancay, operado y controlado principalmente por Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A., empresa privada que integra la estatal china Cosco Shipping Ports Limited (60%) y la minera peruana Volcan Compañía Minera (40%).

Tanto fue así que ahora se afirma que Chancay se convertirá en el principal punto de acceso a la parte occidental del sur del continente americano y que, inclusive, involucrará a Brasil, país que tiene la necesidad de reducir tiempo y costo para enviar su producción a Asia, cuya principal entrada es el puerto chino de Shanghái.

China está en una fase de expansión en el mundo en contrapeso con los Estados Unidos, que hoy tiene a Donald Trump en su segunda etapa de gobierno y se ha mostrado dispuesto a detener el avance asiático en esta parte del continente. Al menos en el caso del Perú parece estar perdiendo la partida. Por las cifras revisadas, China representa el 25% de las inversiones extranjeras en el país.

Expansión

Pero, ¿cómo se fue llegando a esta masiva presencia empresarial china en el Perú? China empezó en 1992 con la compra de Hierro Perú por parte de Shougang. “Fue significativo porque China se abrió al mundo entre 1978 y 1979 y la compra de Hierro Perú fue su primera inversión fuera de Asia. Así se convirtió en la principal productora de hierro en el Perú, con casi 99%”, explicó a Correo Carlos Aquino, economista y director del Centro de Estudios Asiáticos de la UNMSM.

Dos años después, sostuvo, tuvo una segunda participación importante cuando China National Petroleum Corporation (CNPC) obtuvo en concesión algunos lotes de petróleo en el norte, entre ellos el Lote X.

“En realidad el salto de las inversiones chinas se dio a partir del 2001, cuando se hizo miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y comienzan a crecer sus exportaciones, básicamente de manufacturas. También empezó a demandar más materias primas y se lanzó a buscarlas en el mundo. Recordemos que el boom de la materia prima empezó entre el 2002 y el 2003 cuando los precios del cobre y demás metales empezaron a dispararse”, precisó.

Cobre

En el 2005, Aluminium Corporation of China (Chinalco) se hace de Toromocho, en Junín. En la década pasada realiza otra gran inversión en Las Bambas (Apurímac), mina que compró al consorcio Glencore y Xtrata, y consolidó su presencia en la producción de cobre.

“Con Toromocho y Las Bambas, China participa casi con un quinto en la producción nacional de cobre. Entre ambas minas tiene invertido alrededor de $15 mil millones”, comentó.

Aquino señaló que hasta la primera década de este siglo, la presencia de China era prácticamente más por compra e inversión en recursos naturales, “pero como las cosas empezaron a cambiar, China empieza a invertir en infraestructura y lo que más llamó la atención es que en 2020 una empresa china, China Yangtze Power International, filial de China Three Gorges Corporation, compró Luz del Sur”. Y en el 2024, China Southern Power Grid International (CSGI) compró Enel Distribución Perú por unos $2.900 millones. “Tras la venta del 83.15% de las acciones, la compañía cambió su nombre a Pluz Energía Perú”, anotó.

Estatales. Aquino precisó que las empresas chinas grandes relacionadas principalmente con infraestructura y minas son estatales como Cosco Shipping (puerto de Chancay). “Los bancos de China con presencia en Perú, ICBC Ltd. y Bank of China Limited, son controlados por el Estado chino”, anotó.

Sobre el acumulado de la inversión china en el Perú, Aquino refirió que no hay cifras exactas porque no es fácil averiguarlas, destacando que solo en Las Bambas, el consorcio chino encabezado por MMG (Mineral Mines Group) pagó $6,000 mil millones, al que sumó inversiones por casi $4 mil millones.

“Hace tres o cuatro años, el embajador de China en Perú informó que las empresas de su país han invertido más de $30 mil millones y hay más de 200 empresas chinas en Perú”, explicó.

Además, añadió Aquino, un centro de investigación de los Estados Unidos señaló que desde el 2005 hasta la primera mitad del 2025, en Perú había un total de inversión china de $31,800 millones, incluyendo construcción.

“Entonces, estimo que de 1992 al 2005 había unos $3 mil millones invertido por las empresas chinas, pero al 2025 hay $35,000 millones invertidos”, anotó el economista.

Refirió que las Naciones Unidas, que publica todos los años un estudio de la inversión extranjera en el mundo, señaló que a fines de 2024, Perú había un acumulado de inversión extranjera de $138,000 millones, entonces los $35,000 millones, es más o menos 25%, un cuarto del total. “China es el país con mayor inversión en Perú”, precisó.

Estados Unidos

De otro lado, el Departamento Económico de la Cámara de Comercio Americana del Perú (AmCham Perú), tomando datos de Proinversión, refirió que Estados Unidos es el cuarto inversionista extranjero más importante, pues representó aproximadamente el 11% del total de stock de inversión extranjera directa al cierre del 2025.

Precisó que, según la Oficina de Asuntos Económicos de Estados Unidos (BEA, por sus siglas en inglés), Estados Unidos es el único país que ha invertido en los 15 rubros que tiene mapeado Proinversión. Gran parte se concentra en minería, que representa el 57% del total de su inversión en el Perú.

Amcham también da cuenta de que las inversiones de EE.UU. se extienden a sectores como finanzas, industria (que incluye producción de alimentos, bienes químicos, piezas electrónicas, entre otros), comercio, informática y servicios profesionales.

“Si nos enfocamos solo en minería, hay tres grandes empresas que representan la inversión estadounidense: Cerro Verde (de Freeport McMorran), Minera Yanacocha (Newmont) y Miski Mayo; cuyo 75% de sus acciones pertenece a una empresa estadounidense”, anotó.

En esa línea, indicó que a nivel de flujos e inversiones, en el 2024, EE.UU. fue uno de los pocos países en aumentar su participación. “Según el anuario estadístico de ProInversión, en el 2024, EE.UU. aumentó su monto de inversión en $17 millones. Entre tanto, entre enero y noviembre del 2025, la minera Cerro Verde aumentó sus inversiones en 8% hasta los $342 millones, mientras que el de Miski Mayo subió en 75% hasta los $ 24 millones”, indicó.

Amcham señaló que Perú recibió $7,544 millones de inversión directa de EE.UU. en el 2021, 4% más frente al 2020.

“Si bien el 2014 fue el año pico para las inversiones en el Perú, unos $8,097 millones, desde el 2016 la cifra no ha dejado de crecer de manera sostenida”, refieren.