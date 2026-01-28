El 89% de las compañías locales ya tiene vehículos de segundo uso en sus flotas corporativas o planea hacerlo en los próximos tres años, según la cuarta edición del Barómetro de Flotas y Movilidad (2025).

Precisa que esa decisión está vinculada a eficiencia operativa, control de costos y rapidez de implementación.

Según el informe, el 79% de las empresas peruanas encuestadas prevé ampliar su flota para desarrollar nuevos proyectos o la expansión de sus operaciones.

También para optimizar la gestión del talento (42%), ampliar el beneficio vehicular a más colaboradores (33%), sumar esquemas de movilidad compartida (23%) y usar de manera eficiente el crédito fiscal, ventaja tributaria al tener un renting (22%).

Investigación

Esta tendencia se mide por primera vez en Perú en el estudio que se presenta en Lima desde hace cuatro años. La investigación se realiza junto a Ipsos mundial y en Perú entrevistó a 250 ejecutivos de empresas pequeñas, medianas y grandes.

De acuerdo con expertos locales de Arval Perú, líder en el sector de renting para empresas, los vehículos de segundo uso que ingresan a flotas corporativas suelen tener alrededor de dos años de antigüedad y kilometraje controlado de entre 30 mil km ó 40 mil km, lo que permite reincorporarlos al parque automotor en condiciones óptimas.

Para las empresas, esto se traduce en precios de alquiler más bajos donde modalidades como el Release (arriendo de vehículos de 2do uso) son ideales. También significa menor impacto por depreciación y disponibilidad casi inmediata, un factor clave para operaciones que requieren agilidad en su entrega.