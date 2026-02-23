Según el Panorama Laboral 2025 de América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), América Latina y el Caribe tuvo una recuperación moderada del empleo. Pero, los jóvenes (15 a 24 años) registran una tasa de desocupación casi tres veces la de los adultos. La incidencia de la informalidad entre jóvenes (56 %) es mayor que entre adultos (43 %).

En ese sentido, el estudio de Situación Laboral y Aspiraciones de Jóvenes en Lima 2025, de Oswaldo Molina, de la Universidad del Pacífico (junto a Datum Internacional), evidencia una desconexión en la evaluación de la calidad del empleo.

El estudio encargado por Arcos Dorados Perú, operador de McDonald’s, indica que el 75.6% de los jóvenes considera que los trabajos ofrecen pocos beneficios y escasas oportunidades de capacitación, el 40% de empleadores comparte esta percepción.

Además, el 82% de jóvenes afirma que existen pocas opciones laborales, frente al 40.6% de los empleadores.

El análisis también revela diferencias en la forma en que ambos grupos evalúan el proceso de inserción laboral.

DIFICULTAD

El 42.4% de los jóvenes considera difícil la transición del sistema educativo al mundo del trabajo, percepción que no es compartida por los empleadores (35.5%), lo que refuerza la necesidad de mayor acompañamiento en las primeras etapas laborales.

A ello se suma que el 51% de las empresas reconoce que atraer y retener talento joven es uno de sus principales desafíos, en un contexto en el que jóvenes priorizan entornos con aprendizaje, propósito y bienestar emocional.

Además, el estudio muestra una brecha en la mirada hacia el futuro: el 77% de los empleadores mantiene una visión optimista sobre el panorama laboral juvenil, frente al 62% de los jóvenes.

“Cerrar las brechas de percepción entre jóvenes y empleadores será clave para fortalecer la calidad del empleo juvenil. Alinear expectativas, mejorar la comunicación y diseñar experiencias laborales que respondan a las nuevas demandas del talento joven, permitirá avanzar hacia un mercado laboral más sostenible, inclusivo y orientado al desarrollo profesional”, señaló Carlos Silva, jefe de comunicaciones de Arcos Dorados Perú

El informe forma parte de la estrategia socioambiental Receta del Futuro de Arcos Dorados, orientada a promover el empleo formal, la capacitación continua y la inclusión laboral juvenil en el país.