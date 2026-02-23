Los jóvenes son los que principalmente buscan un trabajo en el país, donde la oferta de empleo es menor que la que tienen los mayores de 45 años.
Según el Panorama Laboral 2025 de América Latina y el Caribe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), América Latina y el Caribe tuvo una recuperación moderada del empleo. Pero, los jóvenes (15 a 24 años) registran una tasa de desocupación casi tres veces la de los adultos. La incidencia de la informalidad entre jóvenes (56 %) es mayor que entre adultos (43 %).

En ese sentido, el estudio de Situación Laboral y Aspiraciones de Jóvenes en Lima 2025, de Oswaldo Molina, de la Universidad del Pacífico (junto a Datum Internacional), evidencia una desconexión en la evaluación de la calidad del empleo.

El estudio encargado por Arcos Dorados Perú, operador de McDonald’s, indica que el 75.6% de los jóvenes considera que los trabajos ofrecen pocos beneficios y escasas oportunidades de capacitación, el 40% de empleadores comparte esta percepción.

Además, el 82% de jóvenes afirma que existen pocas opciones laborales, frente al 40.6% de los empleadores.

El análisis también revela diferencias en la forma en que ambos grupos evalúan el proceso de inserción laboral.

DIFICULTAD

El 42.4% de los jóvenes considera difícil la transición del sistema educativo al mundo del trabajo, percepción que no es compartida por los empleadores (35.5%), lo que refuerza la necesidad de mayor acompañamiento en las primeras etapas laborales.

A ello se suma que el 51% de las empresas reconoce que atraer y retener talento joven es uno de sus principales desafíos, en un contexto en el que jóvenes priorizan entornos con aprendizaje, propósito y bienestar emocional.

Además, el estudio muestra una brecha en la mirada hacia el futuro: el 77% de los empleadores mantiene una visión optimista sobre el panorama laboral juvenil, frente al 62% de los jóvenes.

“Cerrar las brechas de percepción entre jóvenes y empleadores será clave para fortalecer la calidad del empleo juvenil. Alinear expectativas, mejorar la comunicación y diseñar experiencias laborales que respondan a las nuevas demandas del talento joven, permitirá avanzar hacia un mercado laboral más sostenible, inclusivo y orientado al desarrollo profesional”, señaló Carlos Silva, jefe de comunicaciones de Arcos Dorados Perú

El informe forma parte de la estrategia socioambiental Receta del Futuro de Arcos Dorados, orientada a promover el empleo formal, la capacitación continua y la inclusión laboral juvenil en el país.

