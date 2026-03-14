El Banco Central de Reserva (BCR) prevé que la inflación se ubique transitoriamente en el tramo superior del rango meta (3%) en los siguientes meses por factores asociados a El Niño, al aumento internacional de los precios de energía y la interrupción en el suministro de gas natural desde Camisea (Cusco) a Lima e Ica, respectivamente, pero que tendrían un efecto temporal en el incremento de precios.

En ese sentido, su gerente central de Estudios Económicos, Adrián Armas, indicó que solo por el alza en el precio del petróleo WTI, el impacto sería de 0.2 puntos en marzo, aunque depende de cómo evoluciones el mercado internacional en la segunda quincena del presente mes.

Durante su habitual teleconferencia del Programa Monetario de Marzo 2026, precisó que la crisis energética, generada por la interrupción del suministro de gas natural (tanto seco como líquido), impactó más en la generación eléctrica térmica, la industria manufacturera y los consumidores (taxis, transporte público).

Traslado

Armas indicó que los mayores costos de la industria manufacturera por la falta de gas natural no necesariamente serían trasladados al precio del consumidor.

Pero dependerá de cada empresa si lo hace o no porque en anteriores eventos imprevistos y que han sido de corto plazo, las empresas apelaron a sus inventarios (stock de producción) hasta recuperar la producción.

“Habrá un efecto, si, pero hoy es incierto dar un número exacto”, agregó.

Sobre el PBI, dijo que entre enero y febrero, la actividad económica no primaria (construcción, comercio, servicios, etc.) registraron un ritmo mayor al esperado.

Sin embargo, el sector primario, como la pesca, ha registrado un ritmo a la baja por efecto de El Niño.