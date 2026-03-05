El conflicto bélico desatado en Medio oriente ha fortalecido al dólar como una moneda de refugio. En el Perú, esta moneda está teniendo gran demanda entre los inversionistas foráneos (que operan desde fuera del mercado cambiario peruano).

Es decir, retiran sus dólares de Perú en búsqueda de oportunidades más atractivas en otros mercados, disminuyendo así su oferta en el Perú.

El impacto más fuerte se registró el martes último porque movió muy fuerte la aguja de su cotización en Perú, sumando a su favor 560 puntos básicos, cerrando en S/ 3.420, un valor que no alcanzaba desde hace varios meses.

Sin embargo, ayer volvió a retroceder y perdió 70 puntos básicos frente al cierre del martes y se cotizó en S/ 3.413, resultado en el que el Banco Central de Reserva (BCR) contribuyó al participar, apelando a sus instrumentos de intervención cambiaria, como el Swapp, que le permite retirar o colocar dólares o moneda nacional (a futuro), considerando la necesidad de disminuir la volatilidad en el mercado cambiario peruano.

Riesgos

Según Asvim Asencios, Trader de Divisas en Renta4 SAB, el dólar ha seguido beneficiándose de la demanda de refugio seguro a medida que el conflicto, inicialmente entre EE.UU. e Irán, se ha extendido a países vecinos.

Explicó, además, que las reservas semanales de crudo en EE.UU., según el informe del American Petroleum Institute (API), aumentaron en 5.6 millones de barriles, superando ampliamente la previsión del mercado de 2.2 millones.

Fue menor al registrado la semana previa, cuando los inventarios habían subido en 11.4 millones de barriles.

Así, el petróleo de Texas repuntó 0.1% y cerró en $ 74.66 el barril (West Texas Intermediate -WTI- o crudo de EE. UU.).

Pero, la presión al alza en el precio del petróleo sigue por el cierre del estrecho de Ormuz (por donde pasa el 20% de la producción mundial de crudo) porque el mercado duda de la capacidad de EEUU para asegurar el tránsito marítimo.

En tanto, según Scotiabank, el oro subió a $ 5,180 la onza tras haber caído el martes por la fortaleza del DXY

La plata subió 4% hasta alcanzar una cotización de $ 85 la onza. Mientras que el cobre se mantiene alrededor de $ 5.85 la libra.